Ще одна країна заборонить двигуни внутрішнього згоряння

Влада Сінгапуру з 2025 року заборонять реєструвати нові автомобілі і таксі, оснащені моторами на дизелі, повідомляє місцеве управління наземного транспорту (Land Transport Authority, LTA). Ще через п’ять років все нові машини будуть оснащені екологічно чистими силовими установками, а до 2040 заборона на двигуни внутрішнього згоряння пошириться на весь автопарк країни.

Як уточнює Bloomberg, Сінгапур планував ввести мораторій на дизельне паливо тільки в 2030 році, проте вирішив зрушити термін на п’ять років. Причина-в прагненні якомога швидше скоротити шкідливі викиди в атмосферу і простимулювати поширення електромобілів.

За даними LTA, на сьогоднішній день на дизелі в Сінгапурі працюють близько 2,9 відсотка легковиків, а частка таксі на «важкому» паливі досягає 41,5 відсотка. Крім цього, дизелем заправляються більшість вантажівок і автобусів, які, однак, не торкнеться оголошена урядом заборона.

До 2030 року Сінгапур планує розгорнути мережу з 60 тисяч зарядних станцій для електрокарів, дві третини з яких встановлять на громадських автостоянках, а решта – на приватних. Очолить перехід автопарку країни на електроенергію спеціально сформований урядовий орган.

За планом влади, до 2040 всі автомобілі в Сінгапурі будуть оснащені екологічно чистими силовими установками. У плані числяться й інші заходи: поширення сонячних батарей, висадка мільйона нових дерев, розширення мережі залізниць і велосипедних доріжок, а також скорочення кількості сміття, що відправляється на звалища країни.

: bizua.org

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.