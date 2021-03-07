Анна Трінчер зізналась, що її перший поцілунок був з дівчиною

Популярна співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер ошелешила своїм пікантним зізнанням. Артистка розповіла, що в 12 років вперше поцілувалась з дівчиною. Про це Анна повідомила у своїй соцмережі Instagram.

На сторінці вона запостила спокусливе фото, на якому зображена у власній квартирі. Перед камерою зірка постала в мереживному боді чорного кольору. Анна Трінчер позує перед дзеркалом й показує язика.

У дописі співачка заявила, що її перший поцілунок відбувся не з хлопцем, а з подругою. Коли дівчині було 12 років, вона вирішила навчитись цілуватись. Проте, тоді Трінчер не мала стосунків з хлопцем. Разом з подругою вона вчилася цілуватися. Артистка пожартувала, що це для неї було необхідним.

Фани зізнались, що не очікували почути таку інформацію від співачки. Проте, шанувальники не стали зациклюватись на поцілунку Анни з дівчиною. Вони оцінили її струнку фігуру й залишили під фото багато компліментів. Також, фани постійно цікавляться особистим життям артистки. Проте, Анна Трінчер заявила, що зараз вона не перебуває у стосунках.

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Допис, поширений Анна Тринчер (@annatrincher_official)

: wona.com.ua

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