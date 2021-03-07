Потанин в Норильске: щедрый и заботливый барин

Владимир Потанин почтил олигархическим визитом Норильск — свою безраздельную вотчину, город-государство, где всем заправляют норникелевские структуры. Рабочий вояж прошёл в стилистике «барин приехал». С Потаниным в Норильск прибыла его норникелевская свита — высший менеджмент компании.

Ключевых момента визита менеджемента «Норникеля» в подконтрольный город два. Самое главное. Владимир Потанин торжественно объявил, что его компания выделит дополнительные 150 миллиардов рублей на развитие Норильска.

«Мы достигли конкретных и далеко идущих договоренностей. Мэр поделился со мной соображениями о том, что не все мероприятия, не все инвестиции, которые городу нужны, вошли в ту программу, которая была подписана в рамках четырёхстороннего соглашения с правительством и с региональными властями. Существует еще много важных для города инициатив, которые мы договорились форсированно делать до 2024 года и на период до 2035 года наметили перспективную программу. От мэра прозвучала цифра масштаба тех инвестиций, которые для этого потребуются. Озвучена была цифра — 150 миллиардов рублей, и я подтвердил, что мы поддержим город и эти средства выделим», — сказал Потанин во время пресс-подхода после встречи с мэром Норильска Дмитрием Карасёвым.

То есть сумма в 150 миллиардов, как следует из слов Потанина, будет выделена поверх тех финансовых ассигнований, что уже лежат на «Норникеле» в рамках подписанного ранее четырёхстороннего соглашения о социально-экономическом развитии Норильска. Напомним, подписанный в феврале комплексный план социально-экономического развития города до 2035 года предполагает мероприятия на 120 миллиардов рублей. Из этой суммы 81,3 миллиарда рублей — средства «Норникеля». Между тем правительство Усса, мы помним, настаивало на большей доли финансового участия «Норникеля» в жизни Норильска, но додавить не хватило норова.

Нужно сказать, Владимир Олегович может себе позволить абсолютно любые щедрости, ведь он стал самым состоятельным российским предпринимателем за всю историю страны, нарастив капитал до 30 миллиардов долларов. Личному обогащению не помешали ни череда экологических ЧП, ни судебные тяжбы с Росприроднадзором и последующее выставление счёта за урон экологии.

Во время визита в Норильск Владимир Олегович нежданно явил публике не только финансовую щедрость, но и промышленную сознательность. Вот это фортель. Ведь компания с мая 2020 года не выбиралась из-под ореола злостного нарушителя промышленной безопасности. Самая крайняя череда происшествий имела место совсем недавно, в феврале. Сперва естественные грунтовые воды подтопили рудники «Октябрьский» и «Таймырский», из-за чего их работу пришлось приостановить (к слову, на два эти рудника приходится 30-40% добычи металлов компании). А через неделю в одном из цехов на Норильской обогатительной фабрике обрушились несущие конструкции. Трое рабочих погибли, ещё пятеро пострадали.

Потанин заявил, что в компании принято решение о полном выводе из эксплуатации всех аварийных участков на Норильской обогатительной фабрике:

«Я поставил перед коллегами однозначную цель – добиться полного соответствия технических характеристик реконструируемых объектов требованиям промышленной безопасности … Возобновление работ на этих линиях возможно только в случае полной уверенности в полной безопасности этих объектов».

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