Заступник директора київської школи намагався зґвалтувати 10-річну дівчинку

Правоохоронці затримали підозрюваного у спробі зґвалтування 10-річної школярки. Злочин стався 3 березня, а за добу після цього підозрюваний вже надавав свідчення слідчим.

Про спробу сексуального злочину відносно неповнолітньої правоохоронці дізналися від батька потерпілої. Він розповів поліцейським, що у під’їзді будинку до його 10-річної чіплявся дорослий чоловік.

Дівчині вдалося вирватися з рук ґвалтівника та прибігти додому фізично неушкодженою.

Що відомо про затримання педофіла у Києві

Розпусні дії стосовно учениці зловмисник вчинив вдень 3 березня, коли потерпіла йшла зі школи.

Після нападу на дівчинку чоловік вибіг з під’їзду та втік.

За допомогою камер відеонагляду правоохоронці з’ясували маршрут підозрюваного та змогли встановити його особу.

Менш ніж за добу після спроби зґвалтування зловмисника затримали. Ним виявився заступник директора однієї зі шкіл столиці.

Слідство за фактом розбещення неповнолітніх ще продовжується, однак затриманому вже оголосили про підозру. Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.

Якщо служителі Феміди визнають фігуранта провадження винним, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі із забороною займатися педагогічною діяльністю на 3 роки після звільнення. Втім, шансів влаштуватись на таку роботу із судимістю за цією статтею у чоловіка фактично не буде.

: kyivnews.24tv.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.