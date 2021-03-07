У Шульмейстера свой локдаун

Бывший ТОП Мининфраструктуры прощается с идеей добычи газа

19 февраля Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного админсуда Киева от 18 ноября 2020 г., которым было зафиксировано поражение ООО «АС-Нафтогазресурс», принадлежащего бизнесмену Владимиру Шульмейстеру.

Оппонентом компании в этой схватке является Государственная служба геологии и недр Украины, которая заняла принципиальную позицию не выдавать ей новую лицензию на пользование недрами Бутовско-Коломыйцевской нефтегазовой площади.

Этот участок ранее уже был в руках «АС-Нафтогазресурс». Речь идет о событиях 2012 г., когда геологическое ведомство выдало пятилетнюю лицензию. Как раз в то время пресса связывала ООО «АС-Нафтогазресурс» с киевской инвестиционной компанией «КИР-Х», которая на своем официальном сайте декларировала «план заняться собственной добычей на месторождениях Полтавской области». В целом эта стратегия воспринималась как план экспансии Владимира Шульмейстера в новую для него на то время нефтегазовую сферу.

По данным «ОЛИГАРХА», «КИР-Х» так и не получила ни одной лицензии в Государственной службе геологии и недр. Поэтому волей-неволей командой Шульмейстера основная ставка была сделана на «АС-Нафтогазресурс». На руку этому играла и перспективность вышеупомянутой Бутовско-Коломыйцевской нефтегазовой площади, которая занимает 38 кв км в Полтавской области. Этот участок расположен вплотную к местным Сагайдацкому и Кибинцивскому газовым месторождениям, которые были открыты еще в 60-е годы прошлого столетия с миллиардными запасами полезных ископаемых.

Бизнес по добыче углеводородов – это долгоиграющая мелодия. На одну только геологическую разведку и исследовательское бурение могут уйти годы. Но в случае с Бутовско-Коломыйцевской площадью у команды Владимира Шульмейстера было основание рассчитывать на значительную экономию и времени и денег. Дело в том, что еще со времен СССР на этом участке была создана приличная инфраструктура, в основе которой – скважины по добыче углеводородов.

Единственным препятствием в доступе к ним было то, что собственником этого имущества являлась государственная НАК «Надра Украины». Но команда Шульмейстера и тут нашла выход. В том же 2012 г. «АС-Нафтогазресурс» подписало с «Надрами Украины» договора аренды скважин, за счет эксплуатации которых и рассчитывало экстерном вступить в ряды украинских добытчиков углеводородов.

По данным «ОЛИГАРХА», компания даже начала привлекать подрядчиков к проведению разведочных работ на скважинах. Но и в таком случае речь шла скорее о решении краткосрочных задач. А для наладки полноценного промысла все-таки требовалось пройти путь «долгоиграющей мелодии».

Соответствующий комплекс работ классически прописывается в Программе, которая является неотъемлемой частью выдаваемого компаниям спецразрешения на пользование недрами.

Случай «АС-Нафтогазресурс» не был исключением. Основным пунктом-требованием к этой структуре при эксплуатации Бутовско-Коломыйцевской площади на протяжении первых пят лет лицензионной деятельности было утверждение запасов углеводородов в Госкомиссии по запасам. Но для подчиненных Владимира Шульмейстера даже этого оказалось много. Программу работ ООО не выполнило. К тому времени истекал срок действия выданной ей пятилетней лицензии.

Но что интересно, это не заставило «АС-Нафтогазресурс» отказаться от обращения в упомянутую Госслужбу геологии и недр с заявлением о пролонгации спецразрешения. У Романа Опимаха на эту инициативу даже не ответили отказом. Там просто проигнорировали это обращение, что и привело стороны в суд. И сегодняшний ход событий показал, что тут неудавшемуся добытчику углеводородов поддержки не найти.

oligarh.media