Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов: тайны распила $2,5 миллиардов под грифом АТФбанк, Самрук-Казына

Коррупционное состояние семейства Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова составляет более двух с половиной миллиардов долларов.

При том, что Форбс оценивает капитал вечной прокладки Есимова в лице Галимжана Есенова примерно в 285 миллионов долларов, то есть почти в десять раз меньше. Естественно, основные суммы дохода семейного подряда Есенова-Есимова пришли из Самрук-Казыны при краже средств через АТФбанк, спортивных фондов и различных дочерних компаний-однодневок. Тем не менее, построить столь массивную коррупционную империю на родственных связях удалось не только благодаря горе-известному вечному банкроту АТФбанку. Распилы сотен миллионов долларов начались еще до прихода Есимова в Самрук-Казыну и задолго до появления на горизонте ушлого родственника Ахметжана Смагуловича. По сути Галимжан Есенов лишь довел до пика схемы обогащения семьи Есимова.

Галимжан Есенов: развод во имя спасения семейного капитала АТФбанк

Галимжан Есенов больше не сможет отмывать миллиарды для тестя и себя любимого. Фиктивный развод, на который подал Есенов — яркое тому подтверждение, а увольнение Ахметжана Есимова — финальный аккорд в сей истории. Открытыми остается вопросы: куда сбежит Галимжан Есенов и что будет с банкротом АТФбанк.

Даже самое хорошее, самое лучшее должно кончаться. Как неминуемо заканчиваются деньги в Самрук-Казыне, вскрываются схемы их преступного вывода заграницу и чудесной материализации в виде вилл приближенных к телу Ахметжана Есимова. Именно поэтому, согласно последней депеше, ему готовят замену. Следует признать, засиделся племянник. Кроме того на момент обнаружения массивной недостачи в Фонде он, конечно, должен быть уже вне зоны достижения.

Впрочем, маловероятно, что Ахметжан Есимов пополнит армию «революционеров с честными глазами», учащих народ жить по совести из Франции. Сначала — а, возможно, и до политического забвения — Ахметжану Есимову прочат роль сенатского старосты. Эта должность после отставки Дариги Назарбаевой как-то подвисла. И племянник Елбасы может служить вполне надежной гарантией кланового баланса.

Старые грешки Ахметжана Есимова

Напомним, что племянник «лидера нации» Ахметжан Есимов, открыв для себя широчайшие коррупционные возможности на посту акима Алматы, не представлял для Елбасы опасности, хоть и в силу родоплеменной связи действовал наиболее нагло, сильно увеличив протестный потенциал алмаатинцев. В частности, начатая им застройка урочища Кок-Жайляу вылилась в итоге в организованное оппозиционное движение. Также аким Ахметжан Есимов начал ежегодную борьбу с бордюрами и строительство многочисленных дорожных развязок, обеспечив бетонную промышленность заказами на годы вперед. А после этого покусился на заповедное урочище Кок-Жайляу, начав его застройку элитными дачами.

Отмыть в Сингапуре: венчурный схематоз Галимжана Есенова

Примечательно, что группа венчурных фондов Asadel Group в Сингапуре, на которую в своем посте на Facebook указывает псевдооппозиционер и русофоб Мухтар Тайжан, напрямую связана с Галимжаном Есеновым, зятем и «кошельком» Ахметжана Есимова. При этом сам мультимиллионер, рейдер и член ОПГ «Четыре брата» Маргулан Сейсембаев заявлял, что его партнерами в Asadel Group являются его родной брат Ерлан, а также некие «американский и испанский» партнеры. Однако, один из материалов (на который ссылается Тайжан) содержит иную информацию и, согласно ей, именно Есенов является главным партнером Сейсембаева (ему принадлежит контрольный пакет акций — 50%, а еще 47,5% акций владеет жена Сейсембаева — Сауле Сейсембаева, 2,5% акций принадлежат Эрику Султанкулову — лицу аффилированному с Сейсембаевым, он возглавляет яичный бизнес «Алель агро», ранее был председателем правления АО «Альянс Банк» и соучастником в деле о хищении 900 млн. долларов США).

Доля зятя Ахметжана Есимова Галимжана Есенова была скрыта запутанной схемой покупки через ряд офшорных компаний. Контрольный пакет акций — 50% — был приобретен через компанию «Fabiano Ltd.,» зарегистрированную в ОАЭ, при этом покупка оформлялась не у Сейсембаева, как основателя Asadel Group, а у некого офшора «Narwal Ltd.,» зарегистрированного на Британских Виргинских островах. Интересы «Narwal Ltd.,» в сделке представлял Тимур Жанабаев, который является подставным лицом либо «номиналом» — ранее Жанабаев работал с Есеновым в ТОО «KNG Finance» и ТОО «Казфосфат». Одним словом, удивительно, что по сей день не открыто ни одного уголовного дела по факту распила и последующего выведения миллиардов долларов за пределы Казахстана со стороны семейства Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова. И вряд ли будет открыто в ближайшее время…

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