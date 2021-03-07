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Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов: тайны распила $2,5 миллиардов под грифом АТФбанк, Самрук-Казына

07.03.2021

Коррупционное состояние семейства Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова составляет более двух с половиной миллиардов долларов.

При том, что Форбс оценивает капитал вечной прокладки Есимова в лице Галимжана Есенова примерно в 285 миллионов долларов, то есть почти в десять раз меньше. Естественно, основные суммы дохода семейного подряда Есенова-Есимова пришли из Самрук-Казыны при краже средств через АТФбанк, спортивных фондов и различных дочерних компаний-однодневок. Тем не менее, построить столь массивную коррупционную империю на родственных связях удалось не только благодаря горе-известному вечному банкроту АТФбанку. Распилы сотен миллионов долларов начались еще до прихода Есимова в Самрук-Казыну и задолго до появления на горизонте ушлого родственника Ахметжана Смагуловича. По сути Галимжан Есенов лишь довел до пика схемы обогащения семьи Есимова.

Галимжан Есенов: развод во имя спасения семейного капитала АТФбанк

Галимжан Есенов больше не сможет отмывать миллиарды для тестя и себя любимого. Фиктивный развод, на который подал Есенов — яркое тому подтверждение, а увольнение Ахметжана Есимова — финальный аккорд в сей истории. Открытыми остается вопросы: куда сбежит Галимжан Есенов и что будет с банкротом АТФбанк.

Даже самое хорошее, самое лучшее должно кончаться. Как неминуемо заканчиваются деньги в Самрук-Казыне, вскрываются схемы их преступного вывода заграницу и чудесной материализации в виде вилл приближенных к телу Ахметжана Есимова. Именно поэтому, согласно последней депеше, ему готовят замену. Следует признать, засиделся племянник. Кроме того на момент обнаружения массивной недостачи в Фонде он, конечно, должен быть уже вне зоны достижения.

Впрочем, маловероятно, что Ахметжан Есимов пополнит армию «революционеров с честными глазами», учащих народ жить по совести из Франции. Сначала — а, возможно, и до политического забвения — Ахметжану Есимову прочат роль сенатского старосты. Эта должность после отставки Дариги Назарбаевой как-то подвисла. И племянник Елбасы может служить вполне надежной гарантией кланового баланса.

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Старые грешки Ахметжана Есимова

Напомним, что племянник «лидера нации» Ахметжан Есимов, открыв для себя широчайшие коррупционные возможности на посту акима Алматы, не представлял для Елбасы опасности, хоть и в силу родоплеменной связи действовал наиболее нагло, сильно увеличив протестный потенциал алмаатинцев. В частности, начатая им застройка урочища Кок-Жайляу вылилась в итоге в организованное оппозиционное движение. Также аким Ахметжан Есимов начал ежегодную борьбу с бордюрами и строительство многочисленных дорожных развязок, обеспечив бетонную промышленность заказами на годы вперед. А после этого покусился на заповедное урочище Кок-Жайляу, начав его застройку элитными дачами.

Отмыть в Сингапуре: венчурный схематоз Галимжана Есенова

Примечательно, что группа венчурных фондов Asadel Group в Сингапуре, на которую в своем посте на Facebook указывает псевдооппозиционер и русофоб Мухтар Тайжан, напрямую связана с Галимжаном Есеновым, зятем и «кошельком» Ахметжана Есимова. При этом сам мультимиллионер, рейдер и член ОПГ «Четыре брата» Маргулан Сейсембаев заявлял, что его партнерами в Asadel Group являются его родной брат Ерлан, а также некие «американский и испанский» партнеры. Однако, один из материалов (на который ссылается Тайжан) содержит иную информацию и, согласно ей, именно Есенов является главным партнером Сейсембаева (ему принадлежит контрольный пакет акций — 50%, а еще 47,5% акций владеет жена Сейсембаева — Сауле Сейсембаева, 2,5% акций принадлежат Эрику Султанкулову — лицу аффилированному с Сейсембаевым, он возглавляет яичный бизнес «Алель агро», ранее был председателем правления АО «Альянс Банк» и соучастником в деле о хищении 900 млн. долларов США).

Доля зятя Ахметжана Есимова Галимжана Есенова была скрыта запутанной схемой покупки через ряд офшорных компаний. Контрольный пакет акций — 50% — был приобретен через компанию «Fabiano Ltd.,» зарегистрированную в ОАЭ, при этом покупка оформлялась не у Сейсембаева, как основателя Asadel Group, а у некого офшора «Narwal Ltd.,» зарегистрированного на Британских Виргинских островах. Интересы «Narwal Ltd.,» в сделке представлял Тимур Жанабаев, который является подставным лицом либо «номиналом» — ранее Жанабаев работал с Есеновым в ТОО «KNG Finance» и ТОО «Казфосфат». Одним словом, удивительно, что по сей день не открыто ни одного уголовного дела по факту распила и последующего выведения миллиардов долларов за пределы Казахстана со стороны семейства Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова. И вряд ли будет открыто в ближайшее время…

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