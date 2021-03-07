﻿﻿Як позбавитись стресу та тривоги: 10 натуральних засобів

Інтенсивний темп життя неминуче позначається на психічному і фізіологічному стані людини. У сучасному світі ми автоматично здійснюємо безліч функцій і в результаті наражаємо себе на депресію: кожен шостий переживає такий період хоча б раз у житті. Про це пише liktravy.ua.

Спектр симптомів так званого захворювання XXI століття — дуже широкий:

– душевна спустошеність;

– дратівливість;

– почуття безвиході й власної нікчемності;

– втрата інтересу до діяльності або життя в цілому;

– порушення сну;

– проблеми з концентрацією уваги;

– безсилля;

– уповільнена реакція або ж, навпаки, нервова непосидючість.

Ще однією ознакою депресії є безпідставна тривога, хоча цей стан може виникнути і самостійно у відповідь на якийсь емоційний подразник. Проте для кожної проблеми є рішення: пропонуємо вам підбірку трав-антидепресантів, які позитивно впливають на нервову систему, зменшуючи прояви тривоги, усуваючи наслідки стресу й покращуючи якість сну.

БАЗИЛІК

При порушеннях у роботі нервової системи базилік корисний і цінний тим, що уповільнює вироблення кортизолу — гормону стресу. Коли людина переживає депресію, рівень цієї речовини в організмі зростає, згубно впливаючи на клітини мозку, поглиблюючи пригнічений стан і навіть посилюючи старіння організму. Крім цього, кортизол блокує синтез інших, корисних, гормонів, а базилік — протидіє цьому, посилюючи вироблення ендорфінів.

Отож, ароматна рослина базилік допомагає:

– покращити загальний стан органів нервової системи;

– зменшити рівень стресу та нервозності;

– врятуватися від надокучливого безсоння;

– побороти прояви емоційного виснаження та депресію середнього ступеня.

Заливаємо літром трохи остудженого окропу 2 ст. л. нарізаного свіжого базиліку та щільно прикриваємо ємність кришкою. Настоюємо 20 хвилин, за бажанням додаємо лимон та мед. При депресії вживаємо по чашці в день.

ПУСТИРНИК

Якщо відчуваєте, що рівновага покидає вас, у форму допоможе повернутися пустирник. Дія лікувальних речовин рослини аналогічна тій, що має валеріана. Пустирник чинить седативний вплив на організм шляхом гальмування процесів збудження у центральній нервовій системі, завдяки чому:

– заспокоює;

– позбавляє від безсоння і поглиблює сон;

– вгамовує тривожність і страх.

2 ч. л. сушеної трави пустирника заливаємо окропом і настоюємо 10 хвилин. Після цього проціджуємо рідину і вживаємо у вигляді чаю по чашці 2 ‒3 рази на день протягом 2 ‒4 тижнів.

МЕЛІСА

Меліса — джерело великої кількості корисних речовин: ефірних олій, дубильних речовин, органічних кислот, вітамінів С і В, кальцію, заліза, калію, магнію, цинку, селену. Седативний ефект чинить уже сам аромат рослини. Настій із меліси вживають не лише для заспокоєння нервової системи та приведення сну до норми, а й в інших цілях, як-от покращення травлення, стабілізація обміну речовин тощо. Для боротьби з кожною конкретною хворобою мелісу поєднують з іншими травами. А зараз ділимося з вами рецептом мелісового чаю для зняття стресу, депресивного стану та подолання безсоння.

1 ст. л. суміші меліси, валеріани та пустирника заливаємо склянкою окропу, ставимо суміш на повільний вогонь і варимо 10 хвилин. Після цього доливаємо ще 200 мл окропу і настоюємо відвар 4 години. Для отримання заспокійливого ефекту рекомендовано вживати такий лікувальний чай кімнатної температури чотири рази на день по столовій ложці (останній прийом має бути перед сном).

РОМАШКА

Ромашка допомагає активізувати діяльність центральної нервової системи, прискорити рефлекторні функції, а також застосовується при судомах, неврозі, істеричних реакціях. Рослина усуває ознаки дратівливості та в цілому пригніченого стану, викликаного стресом, депресією та нервовою напругою. Для заспокоєння настої з ромашки не лише готують для внутрішнього застосування, а й для прийняття ванни. Щоб позбутися депресивного настрою, смакуйте чаєм із ромашки так, як смакуєте звичайним листовим чаєм.

1 ст. л. сухих квітів ромашки заливаємо склянкою води, остудженої після кип’ятіння до 90 градусів. Настоюємо напій 20 хвилин і проціджуємо. Вживаємо по 1 –2 чашки на день. За бажанням чай можна пити з медом.

ЗВІРОБІЙ

Звіробій — одна з найсильніших цілющих рослин. Її використовують і в традиційній, і в нетрадиційній медицині. Вважається, що звіробій — помічник при лікуванні 99 хвороб. Депресія та дратівливість — не виняток. Звіробій сприяє виробленню в організмі серотоніну — гормону щастя: за рахунок цієї властивості відновлюється нормальний психологічний стан людини, яка переживає період депресії.

Заливаємо 10 г висушеного звіробою 250 мл окропу. Приймаємо настій по столовій ложці шість разів на день після їжі курсом: два тижні прийому, тиждень перерви і знову продовження курсу на два тижні.

ЛАВАНДА

Лаванда має заспокійливу властивість і використовується у вигляді чаїв та настоїв, ефірної олії тощо. Квітка стимулює імунну систему, що допомагає організму протидіяти перевтомі та стресу, а також знімає нервову напругу, полегшує депресивний стан, бореться із роздратованістю, нервозністю та безпідставною тривожністю. Такий заспокійливий ефект на нервову систему чинить головна діюча речовина лаванди — ліналоол, що міститься у суцвіттях, листі та стеблах.

2 ч. л. квіток лаванди заливаємо 500 мл гарячої води (не окропом). Настоюємо 10 хвилин і насолоджуємося запашним лікувальним напоєм. А щоб зробити його смак ще більш насиченим, можна додати мелісу, м’яту або мед.

ШАФРАН ПОСІВНИЙ

Лікувальні властивості квітки настільки потужні, що допомагають оздоровлюватися на різних стадіях хвороби: процесу одужання сприяє велика кількість антиоксидантів. Шафран містить безліч енергонезалежних активних компонентів. Одним із найважливіших є α-кроцин — сильний антидепресант. Тому рослина надзвичайно ефективна проти безсоння, стресу та депресії і корисна для загального зміцнення імунної системи.

2 ч. л. чорного чаю заварюємо 500 мл окропу. В окрему склянку вкидаємо п’ять ниточок шафрану та заливаємо їх тільки що завареним чаєм, настоюємо 15 хвилин. П’ємо по склянці тричі на день.

ЛИМОННИК КИТАЙСЬКИЙ

Лимонник китайський — рослина, що нагадує стиглий виноград за формою та яскраво-червону калину за кольором.

Чаї з цієї рослини сприяють оздоровленню майже всього організму. Лимонник китайський:

– стимулює нервову систему;

– позбавляє від фізичної та розумової перевтоми;

– покращує працездатність;

– забезпечує енергією при надмірній сонливості та виснаженні;

– допомагає вийти з депресії та подолати астенічний стан.

Для цього існує досить багато рецептів, але чай з лимонника китайського проти втоми та стресу — універсальний засіб.

4 листочки лимонника китайського заливаємо окропом в чашці і настоюємо 15 хвилин. Вживаємо чай раз на день протягом трьох тижнів.

ПАСИФЛОРА

При відчутті пригніченого стану, тривожності, дратівливості, викликаному депресією, пасифлора допомагає зменшити ці симптоми, а іноді й зовсім позбутися їх. При безсонні рослина підвищує в головному мозку рівень гамма-аміномасляної амінокислоти, яка дозволяє людині розслабитися, заспокоїтися та насолоджуватися нормальним сном.

1 ст. л. висушеної пасифлори заливаємо склянкою окропу та настоюємо 10 хвилин. Приймаємо курсом по два тижні, коли виникають стресові ситуації, що порушують спокій та внутрішній баланс.

ГІНКГО БІЛОБА

Гінкго білоба — один із найкращих натуральних антиоксидантів, який часто застосовується у фармакології та народній медицині. Для лікування використовують багате на цілющі властивості листя дерева. Рослина чинить заспокійливу дію, покращує когнітивну функцію, посилює розумову дієздатність, стимулює імунітет та регулює процес сну.

У разі депресивних станів, безпідставної тривожності та надокучливої нервозності гінкго сприяє подоланню цих недугів та відновленню життєвої сили. Для боротьби із хворобливими станами нервової системи стане в пригоді порошок із гінкго білоби.

Дрібнимо в кавомолці листя гінкго білоби, розжовуємо 1 ч. л. отриманого порошку і запиваємо склянкою теплої води за 30 хвилин до їжі тричі на день. Приймаємо курсом впродовж місяця, два тижні — перерва, після цього продовжуємо курс знову місяць. За рік рекомендовано провести таких три курси.

: dialogueparty.site

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