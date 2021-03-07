АСГМ продолжает рассматривать иск о взыскании 300 млрд руб. с топ-менеджеров Рост-Банка

В деле о взыскании убытков с топ-менеджеров санированного банка обсудили эпизод вывода средств через дочернюю компанию. Может ли спор по банкротным основаниям быть преюдицией для иска о взыскании убытков? У сторон были разные мнения.

Арбитражный суд Москвы рассматривает рекордный иск о взыскании убытков с менеджеров банка: сумма требований составляет 306,5 млрд руб. Его подал банк «Траст» к Микаилу Шишханову, бывшему владельцу Рост-Банка (его санировал сначала Бинбанк, потом сам Шишханов, а в 2018-м его присоединили к национальному банку «Траст»). Среди ответчиков также бывшие топ-менеджеры банка: экс-первый заместитель председателя правления Александр Лукин, экс-член правления Алексей Фарафонтов и экс-член совета директоров Кирилл Любенцов. Ответчики требования не признают.

На предварительном заседании 4 марта в деле № А40-173349/2020 разбирали эпизод о докапитализации «Рост Капитала», компании Рост-Банка. Эта «дочка» банка была создана в 2016 году. А в конце 2016-го и в первой половине 2017-го члены совета директоров Рост-Банка приняли решение о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал. В частности, «за» проголосовали Шишханов, Лукин и Любенцов, которые выступают ответчиками по этому эпизоду. Всего было внесено порядка 49,99 млрд. В банке «Траст» считают, что эти сделки были направлены на вывод активов Рост-Банка на фоне его санации. В этой процедуре он находился с 2014 года, а с сентября 2017 года начался второй этап санации, введение временной администрации. Полученные деньги были использованы дочерним обществом на покупку 14 хозяйственных обществ и двух объектов недвижимости. Согласно позиции «Траста», цена активов была завышена в среднем в 4,6 раза, а убытки составили порядка 38 млрд руб.

Как напомнила на заседании 4 марта представитель «Траста» Наталья Алексеева, сделки по увеличению уставного капитала были успешно оспорены в рамках дела № А40-222738/2018. Такое решение принял 9-й Арбитражный апелляционный суд летом 2019-го по иску к банкроту «Рост Капиталу», а ответчики проходили там третьими лицами. Это решение сторона истца считает преюдицией и настаивает, что доказывать убытки не нужно.

Представители ответчиков не были согласны. «Преюдиции здесь нет, — настаивал юрист Любенцова Алексей Акужинов. – Ведь по делам об оспаривании сделок по банкротным основаниям и по убыткам – разные стандарты доказывания. Если по делам об оспаривании сделок это баланс вероятностей, то по убыткам стандарт выше – ясные и убедительные доказательства. О том, что это не преюдиция, говорил и Верховный суд». Этот вопрос надо отдельно обсудить в деле, высказался Сергей Савельев (Saveliev, Batanov & Partners), который согласился с коллегой. По его мнению, в том деле об оспаривании сделки истец, предъявив иск к своей дочерней компании, устроил спор с самим собой. Оспорена только сделка по увеличению уставного капитала. Сделки же «Рост Капитала» по приобретению активов не оспаривались, и если истец считает, что этими сделками были причинены убытки, то следует идти с иском от «Рост Капитала», а не от банка.

На заседании Савельев поднял также вопрос, по его мнению, задвоенного взыскания. Он напомнил, что в начавшемся недавно банкротстве «Рост Капитала» могут быть привлечены к субсидиарной ответственности те же самые лица (по крайней мере, Шишханов и Любенцов были указаны ответчиками в заявлении о привлечении субсидиарной ответственности) – здесь и лежит опасность задвоения взыскания. А юридически правильно было бы выступить с исковыми требованиями от «Рост Капитала», убеждал Савельев: «Ведь менеджмент Рост-Банка одобрял сделку по увеличению уставного капитала, он не одобрял и не совершал приобретение активов «Рост Капиталом» по «неправильной» цене».

– Суд [апелляционной инстанции в другом деле – «Право.ru»] установил вину и умысел, а «Рост Капитал» был транзитной организацией, – парировала представитель истца. – Злонамеренность действий была доказана.

– Вы бы в таком случае оспаривали эти сделки как одну цепочку, а вы только одно звено оспорили, – сказал на это Савельев.

Ответчики были не согласны и с оценкой стоимости активов, представленной оппонентами (те настаивают, что цена завышена). Ответчики представили свое экспертное заключение, которое его опровергает. И поскольку в деле есть несколько различных экспертных мнений, коллега Савельева Артем Сафонов заявил ходатайство о судебной экспертизе. Точнее, о двух экспертизах: одна оценит стоимость активов, другая – экономический эффект от спорных сделок. Вторая поможет подтвердить или опровергнуть утверждение истца об убытках.

Представитель Любенцова тоже заявил ходатайство о проведении экспертизы, но уже с иначе сформулированными вопросами эксперту – просил определить рыночную стоимость всех приобретенных «Рост Капиталом» активов.

Судья Елена Большебратская эти ходатайства отклонила, не увидев оснований их проводить.

Спустя время заседание закончилось отложением, следующее состоится 15 апреля. Судья решила привлечь к участию в деле «Рост Капитал», истребовала у банка и «Рост Капитала» ряд документов.

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