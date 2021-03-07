П’ятий шлюб. 57-річний Ніколас Кейдж одружився на 26-річній коханій

Американський актор влаштував скромну церемонію в одному з готелів Лас-Вегаса.

57-річний американський актор Ніколас Кейдж одружився вп’яте. Обраниця зірки — 26-річна Ріко Шібата.

Як повідомляє Dailymail, скромна та інтимна церемонія пройшла 16 лютого в Лас-Вегасі. Наречена була одягнена в чорне весільне кімоно ручної роботи з Кіото, а Кейдж віддав перевагу смокінгу Tom Ford.

Пара, яка познайомилася в Японії рік тому, обмінялися традиційними католицькими та синтоїстськими обітницями з читанням віршів Волта Вітмена та японської хайку. Після весілля Ріко взяла прізвище чоловіка. На святі була присутня колишня дружина актора Еліс Кім і їх 15-річний син Кал-Ел. Дата свята обрана на честь дня народження покійного батька Кейджа.

Раніше Кейдж був одружений на Патриції Аркетт, Лізі Марії Преслі, Еліс Кім та Еріці Койке (останній шлюб актора тривав лише чотири дні).

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Elder Ordonez (@elderordonez1)

: life.nv.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.