«Русик сказал, что надо убить Немцова»

Заур Дадаев рассказывает о заказчиках устранения политика. В приговоре указано, что вещественные доказательства надо передать в СКР для хранения при выделенном уголовном деле в отношении «Мухудинова Р.Г. и других неустановленных лиц».

Руслан Мухудинов бъявлен в международный розыск и СКР называет его «заказчиком» преступления. Впрочем, подобный статус явно преувеличен. Мухудинов лишь обеспечивал киллеров (Заура Дадаева, братьев Губашевых и Беслана Шаванова) всем необходимым: машинами, карманными деньгами, съемной квартирой, оружием. Именно он выдал исполнителю убийства Дадаеву пистолет, а после расстрела Немцова, забрал его и где-то спрятал. На роль «заказчика» Мухудинов «не тянет» при всем желании.

Основной его задачей в последние годы было обеспечивать все необходимое для своего шефа — командира роты батальона «Север» Руслана Геремеева. Мухудинов выполнял функции водителя Геремеева, подбирал для него жилье в Москве, выполнял разные поручения начальника и т. д. Очевидно, что помощь киллерам в убийстве Немцова и было одним из таких поручений. Но Геремееву обвинения не предъявлены, в розыск он не объявлялся.

В своей справке сотрудники ГУУР МВД РФ указывают, что Мухудинов родился 13 мая в станице Старогладовская Щелковского района ЧИАССР, зарегистрирован в этой же станице на улице Шоссейная дом 1, на руках, помимо паспорта гражданина РФ, имеет загранпаспорт, выданный ему 16 марта 2011 года. «В настоящее время ГУУР МВД РФ располагает информацией, что гражданин Мухудинов Р.Г. находится за пределами РФ в ОАЭ, куда выехал, используя поддельные документы», — отмечают в ГУУР.

Rucriminal.info приводит расшифровку видеодопроса стрелка Заура Дадаева, ответы выглядят порой странно, но на бумагу перенесли ровно то, что он сказал. Слово в слово.

«Вoпроc следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш.: Вы сказали, что следили. Это с какого момента началось, можете ли вы предметно рассказать, каким образом Вы оказывались в г. Москве, каким образом осуществлялось то, о чем Вы говорите?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш.: Один раз я приехал до Нового года. Приехал. уехал обратно. Прилетел и улетел обратно. Потом приехал на автобусе. Уже приехал где-то 8-9 января. После того, что было во Франции. На тот момент, когда я приезжал узнал, что Борис Немцов какую-то там версию насчёт этого, я сам был не в курсе. Но когда мы сидели на этом месте, вот так и так, этот Русик мне, вот этот человек объяснил, что надо ради Всевышнего с этим Немцовым. Он не один раз, он ещё непосредственно хочет это продолжать, хочет распространять, он хочет сделать заголовки, хочет опубликовать. Он всё это хочет сделть на территории Российской Федерации. Вот тогда мы решили. Потом начали следить за ним.

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш. : Мы, это кто?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш.: Я, Анзор и Беслан. Вот, мы решили следить за ним

Вопрос подозреваемому Дадаеву А 3.Ш. А фамилии есть у Анзора и Беслана?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.1Ш:Губашев Анзор, Шаванов Беслан.

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш: Это в каком месте было, вы решили?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш: Как мы расстались, как к себе пришди, не среди толпы.

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш. В каком городе это все было?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш.: В Москве. Там сидела толпа людей..

Bопрос следователя подозреваемому Дадаеву: А они слышали, что вы (Дадаев 3.Ш. перебивает следователя).

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш.: Нет, знакомые, не знакомые все сидели, говорили о Франции, говорили о Немцове. Понимаете, уже говорили, что во Франции было сделано, этот уже воспринял, принял на себя и хочет все продолжить в России — Немцов. Никто там ничего не говорил: «А это мы сделаем, этот вопрос решим». Мы оттуда ушли с ними. Мы втроём когда ушли оттуда. Не втроем, извиняюсь, вдвоём, я с Анзором ушёл. Беслана, я, как мы с Анзором поговорили «Так и так, так вот это мол так и сделаем, согласен типа?». «Да, я согласен». Анзор: «Да». «Я думаю. Я считаю нужным. Я считаю правильным, что все это надо так сделать».

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш.: А что это так?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш.: «Убийство. Убийство, или каким-то образом, я не знаю, самоубийство чтобы есть. Но это чтобы этот человек прекратил вот эти действия на нашего Посланника Мухаммеда. Ну, это всё время в течение до 27 февраля ничего не изменилось. Насчет публикаций, насчет критики, насчет этого всего, ничего не изменилось, всё оставалось.

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш.: А Вы сколько раз приезжали с этого момента в Москву вообще?

Вoпрос подозреваемого Дадаева 3.Ш.: С января месяца?

Следователь подозреваемому Дадаеву 3.Ш.: Да.

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш.: Два раза. Я уехал…

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш.: А чем Вы здесь занимались?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш: Да ничем. Приезжал, когда приезжал, с ним туда ходил.. Точно также или с Анзором ходил, смотрел, где он работает, где он учится, но я там..

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш.: Он это кто?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш: Немцов.

Вoпрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш.: А Вы знали, где он проживал?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш.: Где он проживал, адрес нашли по Интернету и точно также нашли офис кабинета на втором этаже. Но в сам дом ни в жилищный, где он живет, не заходили, во двор даже не заходили и где он проживает тоже не заходили. Опасались, аккуратно смотрели, что как есть.

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш.: А, что как есть, это что Bы имеете в виду?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш: Ну, как он на работу ходит, когда он на работу ходит и во сколько он с работы уходит. Так мы и не поняли этого. Он, -моему.. Я не знаю… Он.. Я его не замечал короче. Или замечаешь, когда он туда идёт, с работы, или замечаешь его, таким есть, короче, невзрачным видом проскакивает и за ним ты не успеваешь. Всё это происходит среди толпы. За ним бегать, есть там, лишнее внимание на себя обращать. Два раза было.

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш.: Скажите, а вот как осуществлялось Ваше общение с теми лодьми? Сколько человек участвовало убийстве?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш.: В убийстве нас трое. Больше никого.

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш.: А вот ещё человек, о котором Вы говорили?

Вопрос подозреваемого Дадаева 3.Ш.: Русик что-ли?

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш.: Это же Вы сказали о нем

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш.: Я говорю, он вообще в убийстве ничего…

Вопорос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш.: Вы откуда взяли орудие убийства?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш.: Вот он откуда взял, что он взял.

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш.: Ну, кто Вам дал?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш.: Русик. Мне никто не дал. Вот, когда машину пригнали. Когда машину пригнали, с этой же машиной был и пистолет. Пистолет я сразу взял.

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш А кто машину пригнал?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш.: Анзор пригнал машину.

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш: Откуда он её взял?

Отвeт подозреваемого Дадавда: Я у него не спрашивал: «Откуда ты взял, а у кого ты купил?». Меньше знаешь, как говорится, лучше спишь.

Вопрос следователя: Обещали Вам деньги?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш.: Не, не, не. Не обещали. Обещают, если вот за убийство тебе обещают, я их должен требовать. Должен же я требовать? Я вообще говорю. За обещание, я должен за свою работу сделанную, я должен потребовать свои деньги. Я так не договаривался. Я за деньги эту работу не собирался делать. Я ещё раз говорю, он сказал, если это все будет сделано, то ради Аллаха (говорит неразборчиво), ради Аллаха, тебе такая сумма будет дана.

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш. Какая?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш.: Пять миллионов рублей. Я ему сказал (говорит неразборчиво), если ты мне эти деньги не дашь, то, что ты говоришь, если посчитаешь нужным, дай. Если не дашь, я на тебя никакой обиды. Ты говоришь (говорит неразборчиво), что ты ради Аллаха мне эти деньги даёшь. «Ты так озвучиваешь? Да, я так озвучиваю». Если ты мне деньги, после того как, если я даже это сделаю… если ты мне про эти деньги ничего не скажешь, я тебе ещё раз говорю, что я про эти деньги никогда в жизни не вспомню, потому что я это делаю ради Всевышнего, а деньги, которые идут слева и справа, они никому не мешают. Принцип был такой. В деньгах никакого такого заказного убийства, чтобы взять с этого деньги, уйти домой и прикрыться.

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш: А другим, остальным |двум обещали какие-то денежные средства?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш.: Разговор вот так состоял, мы все трое вместе были.

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3. Ш: Сумма какая ?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш.. Вот, пятнадцать миллионов на нас на троих было по пять миллионов.

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш. Когда в последний раз виделись с Русиком?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш.: Так. последний раз он меня в аэропорт привёз.

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш Это какого числа было

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш.: Двадцать Первого, когда я домой..

Вoпрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш: Это он в аэропорт Вас привез?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш: Да.

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш: Обсуждали убийство с ним?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш.: Ничего я с ним не обсуждал.

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш.: На какой машине Русик перемещается?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш.: На Эмэлке перемещался. Он в тот день был и прежде два раза на этой же машине был.

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш.: А Эм Эл, это что это за о машины?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш.: Мерседес.

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш.: А какой номер. помните?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш.: Вот эти три буквы…три цифры которые по середине помню.

Вопрос следователя подозреваемому Дадаеву 3.Ш. Какие?

Ответ подозреваемого Дадаева 3.Ш.: 007, а вот все остальные ..регион московский. Не помню, сто девяносто седьмой или семьдесят… ну, такой московский регион. Три его буквы тоже не помню…».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

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