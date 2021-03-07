Ще одна країна відмовиться від авто із ДВЗ

Влада Сінгапуру планують заборонити реєстрацію автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння до 2025 року, а до 2040 року повністю перейти на використання електричних моделей. Відзначимо, що початкова заборона на реєстрацію планувалася ввести в 2030 році, але влада переглянула строки.

Реєстрація нових дизельних автомобілів і таксі в Сінгапурі припиниться з 2025 року, заявив у четвер міністр транспорту Онг Е Кунг. За словами Онга, це частина зусиль по «Подальшому розвитку більш екологічних транспортних засобів». «Як ми знаємо, автомобілі з дизельним двигуном викидають PM2,5 (тверді частинки) і навіть більше забруднюють навколишнє середовище, ніж автомобілі з бензиновим двигуном», – сказав він.

Повідомляється, що причиною цього кроку стало бажання зменшити кількість шкідливих речовин, що викидаються в атмосферу, і стимулювати попит на електромобілі. За оцінками експертів, дизельні автомобілі в даний час складають 2,9% від загальної кількості автомобілів в Сінгапурі, крім того, більшість вантажівок використовують силові установки на важкому паливі, але заборона 2025 року на них не пошириться.

Паралельно з відмовою від двигуна внутрішнього згоряння влада Сінгапуру планують побудувати до 60 000 зарядних станцій, близько 60% з яких стануть загальнодоступними, а решта будуть розташовані на приватних парковках. Крім усього перерахованого вище, влада розраховує посадити близько 1 мільйона нових дерев, перейти на сонячну енергію і розширити залізничні мережі.

: uamotors.com.ua

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