Найстаріша у світі дика пташка стала мамою. Їй 70 років (фото)

70-річна самиця темноспинного альбатроса на прізвисько Уіздом (від англ wisdom – “мудрість”) висиділа пташеня на американському атолі Мідвей.

Про це повідомила Служба охорони рибних ресурсів і диких тварин США (USFWS).

Батьком пташеняти став альбатрос на ім’я Акіакмай, який є партнером Уіздом з 2012 року.

Зазвичай альбатроси створюють пару на все життя, однак Уіздом пережила всіх своїх партнерів.

“Щоразу, коли Уіздом повертається, ми отримуємо нові дані про тривалість життя морських птахів і про те, як вони вирощують пташенят, – каже біолог USFWS Бет Флінт. – Її повернення не лише викликає жвавий інтерес, але й допомагає нам дізнатися більше про те, як краще захистити цих чудових морських птахів і забезпечити їм місце існування для виживання в майбутньому”.

Пташеня Уіздом вилупилося ще в лютому, але дізнались про це тільки цього тижня.

“Уіздом відклала яйце в один з останніх днів листопада, – пояснює Служба охорони рибних ресурсів і диких тварин США. – Після цього вона повернулася в море на пошуки їжі, а висиджувати малого залишився її партнер Акіакмай. Батьки-альбатроси разом висиджують яйце і разом годують пташеня”.

Птах-довгожитель

Експерти USFWS вважають, що за життя в Уіздом народилося від 30 до 36 пташенят. Альбатроси відкладають яйця не щороку і, зазвичай, тільки одне.

Середня тривалість життя темноспинних альбатросів складає від 12 до 40 років. Але Уіздом стала птахом-довгожителем – вчені вперше помітили її та окільцювали на атолі Мідвей у 1956 році. Тоді їй було близько п’яти років.

З початку жовтня атол Мідвей стає місцем гніздування мільйонів альбатросів. За даними американських вчених, тут збирається близько 70% світової популяції темноспинних альбатросів та близько 40% популяції іншого різновиду цих птахів – чорноногих альбатросів.

Інкубаційний період для пташенят альбатроса зазвичай становить 65 днів, більшість з них вилуплюються на атолі Мідвей у січні або лютому.

Уіздом вважають найстарішим диким птахом, але пернаті, що живуть в неволі, можуть прожити ще більше. Деякі австралійські папуги какаду живуть у клітках близько 80-90 років, а в дикій природі – щонайменше 30-40 років.

: bbc.com

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