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Названо найпопулярніший автомобіль 2020 року

07.03.2021

Світовий ринок автопрому підкорили японські машини. Про це свідчать дані звіту автомобільного порталу Focus2Move.

На першому місці серед найбільш продаваних легковиків в 2020 році опинився японський седан Toyota Corolla. Інші чотири позиції в цьому списку також належать японським автомобілям.

Статистика показує, що торік було продано 1 097 556 одиниць седана Toyota Corolla. І це на 10,5% менше, ніж в 2019.

Друге місце у продажу посідає кросовер Toyota RAV4. У 2020 році було продано 995 762 автомобілі цієї марки. На третьому місці у продажу японський кросовер Honda CR-V. У минулому році було продано 736 980 таких машин і цей показник дещо нижчий, ніж роком раніше.

До першої десятки списку найбільш продаваних машин 2020 року, крім японських авто, потрапили дві моделі німецького Volkswagen.

: news.finance.ua

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