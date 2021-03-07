Спосіб лікування цирозу печінки і фіброзу легенів знайшли американські вчені

Цироз печінки і фіброз легенів відносяться до невиліковних захворювань. При цьому експерти клініки Майо в Сполучених Штатах заявили, що близькі до відкриття ліків від цих хвороб

Зокрема, фахівці виявили, що під час цирозу печінки і фіброзу легенів відбувається один і той же процес. Здорові тканини через хронічне запалення заміщуються рубцевою сполучною тканиною. В результаті уражені органи перестають виконувати свої функції.

За роботу генів, які регулюють рубцювання тканин, відповідають два специфічних білка YAP і TAZ. Їх виявили в рамках більш ранніх досліджень. Однак заблокувати роботу білків не вдалося. Тоді вчені звернули увагу на фіброплати. Так називаються клітини, які формують рубцеву тканину. Виявилося, що на їх поверхні є дофамінові рецептори. Якщо їх стимулювати, вважають експерти, то можна заблокувати специфічні білки.

На думку вчених, їх відкриття допоможе розробити нові методи в лікуванні захворювань. Для цього необхідно провести додаткові дослідження.

: zdorovia.com.ua

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