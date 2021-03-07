Повінь – зміна системи

Menu
Close

Ірина Федишин показала весняні розваги з синами

07.03.2021

Відома українська співачка Ірина Федишин показала нові фото з синами. Через те, що у Львові днями випав сніг, зірка вирішила зліпити з дітьми сніговика.

Українська співачка зі Львова Ірина Федишин поділилась з прихильниками черговою серією фото. Вона показала, як розважається із синами цією весною.

Березневий сніг у Львові. Разом зліпили снігову бабу, зима не хоче від нас йти,
– поділилась під фото Федишин.

: showbiz.24tv.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.

Читайте також:   В Іраку знайшли масові поховання убитих бойовиками ІГ* жителів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *