Ірина Федишин показала весняні розваги з синами

Відома українська співачка Ірина Федишин показала нові фото з синами. Через те, що у Львові днями випав сніг, зірка вирішила зліпити з дітьми сніговика.

Українська співачка зі Львова Ірина Федишин поділилась з прихильниками черговою серією фото. Вона показала, як розважається із синами цією весною.

Березневий сніг у Львові. Разом зліпили снігову бабу, зима не хоче від нас йти,

– поділилась під фото Федишин.

: showbiz.24tv.ua

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