Названо найбільш нержавіючі седани

Одним з найважливіших параметрів для не новою машини є її корозійна стійкість. Адже ті чи інші агрегати автомобіля можна змінити на нові при їх зносі через вік, то кузов просто так не заміниш, а його капітальний ремонт може вилитися в невиправдано великі витрати. «Автоновини дня» склали ТОП-3 седанів з самими стійкими до іржі кузовами.

Audi A6

Німецький седан в генерації С6 добре показав себе навіть в наших, далеких від ідеалу умовах експлуатації з солями і хімскладу на дорогах. Незважаючи на поважний вік, багато екземплярів цієї моделі зберегли свої кузова в пристойному стані. Багато в чому в цьому заслуга оцинкованого кузова. Якщо і з’являються осередки корозії, їх можна швидко локалізувати без особливих витрат.

Що стосується технічної складової моделі, то під капотом Audi A6 розташовуються бензинові мотори об’ємом від 2.4 до 4.2 літра, потужністю від 177 до 335 кінських сил. Є також хороший турбодизель на 3.0 літра потужністю в 225 «конячок». «Шістка» пропонувалася як з переднім, так і з повним приводом.

Volvo S80

Шведська четирехдверка преміум-класу в цілому показала себе як дуже надійний і безпечний автомобіль, навіть з урахуванням віку. Крім того, у моделі в активі є стійкий до корозії кузов, чого вдалося домогтися завдяки гарному шару оцинковки. Правда, товщина лакофарбового покриття могла б бути і побільше, тому головним чином кузов страждає від дрібних сколів фарби, що при своєчасному виправленні не приводить до швидкої появи корозії.

На дану модель ставилося досить широкий спектр силових агрегатів, починаючи з 2.0-літрового бензинового мотора на 145 кінських сил і закінчуючи 4.4-літровим 8-циліндровим агрегатом з віддачею в 315 “конячок”. Є також турбодизелі потужністю від 165 до 205 кінських сил. Залежно від виконання, S80 може бути з переднім або повним приводом.

Mercedes-Benz S-Class

В цілому досить вдале покоління в кузові W221 володіє також хорошою антикорозійну стійкість. Це тим більш радує, що кузовні елементи для машини такого класу коштують недешево. Якщо і доведеться вкластися в «кузовщину», то справа в більшості випадків обмежитися прибирання відколів на кромці капота і колісних арках. Якість металу теж на рівні, враховуючи високий клас моделі.

Для вітчизняного ринку Mercedes-Benz S-Class пропонувалися тільки з бензиновими моторами. Стартовий агрегат при об’ємі в 3.5 літра видає 270 к.с. Далі слід 4.7-літровий варіант на 340 к.с. «Топовий» 5.5-літровий мотор має потужність в 390 або 520 кінських сил, залежно від версії. Тип приводу як задній, так і повний.

Відзначимо, що всі наведені вище моделі є машинами далеко не бюджетного класу. Тому, крім стану кузова, при підборі таких авто слід також звернути увагу і на стан мотора і коробки передач, бо їх заміна теж може потягнути за собою неприємні витрати.

: uamotors.com.ua

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