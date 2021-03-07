Українська діджей Katy Rise зняла кліп у турецьких горах, на лижному курорті Сакликент, що на південному заході Туреччини.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Haber Turk.

«Всесвітньо відома українська діджей Кеті Райс обрала турецький лижний курорт Сакликент для зйомки свого музичного кліпу», – повідомляє видання.

Зйомка тривала тиждень, кліп має назву “Saklıkent 360”. Майже годинний ролик уже оприлюднено на офіційному Ютуб-каналі діджея.

Katy Rise і раніше знімала кліпи на відомих туристичних локаціях у Туреччині, зокрема в каньйоні Тази в Манавгаті та лавандових садах в Испарті.

Діджей розповіла, що живе в Анталії сім років та задоволена можливістю поєднувати подорожі країною зі своєю творчістю.

Свій наступний відеокліп DJ Katy Rise планує знімати на Середземноморському узбережжі Туреччини.

: ukrinform.ua

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