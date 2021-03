Канадець відсвяткував вакцинацію від Covid-19: танець на замерзлому озері, який став вірусним

Отримавши вакцину від коронавірусу, кожен радіє як може. А житель Канади показав, що для радості ніколи не буває занадто холодно.

Канадець індійського походження Гурдіп Пандер вакцинувався від коронавірусу та вирішив відзначити цю подію по особливому – він поділився своєю радістю традиційним індійським танцем Бхангра. Чоловік станцював на замерзлому озері в Юконі, коли термометри показували -25 градусів за Цельсієм.

Гурдіп вважає, що це був дивовижний досвід, і йому кортіло поділитися радістю з усім світом та підтримати таким чином жителів країни й дати їм надію.

Вчора ввечері я отримав свою вакцину від Covid-19. Потім я пішов на замерзле озеро, щоб станцювати Бхангру на ньому від радості, надії і позитиву, які я пересилаю по всій Канаді та за її межі для здоров’я і добробуту всіх.

Варто зазначити, що відео одразу стало вірусним у соціальних мережах – тільки у твітері воно набрало понад 2,7 мільйона переглядів.

Yesterday evening I received my Covid-19 vaccine. Then I went to a frozen lake to dance Bhangra on it for joy, hope and positivity, which I’m forwarding across Canada and beyond for everyone’s health and wellbeing. pic.twitter.com/8BS0N7zVZK

— Gurdeep Pandher of Yukon (@GurdeepPandher) March 2, 2021

: u-news.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.