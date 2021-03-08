Собака навчився годувати врятоване теля з пляшечки та став його найкращим другом

Покинуте телятко Пенелопа ледь не замерзло під час народження у крижаному озері. Однак небайдужа британка врятувала тваринку та подарувала їй вірного друга.

Про це повідомляє видання Derbyshire Live.

Пенелопа, у якої після перебування у крижаному озері діагностували переохолодження, переїхала до нової сім’ї в маєток Карнфілд-Холл у Дербіширі.

Окрім дбайливої господарки дому, покинута тварина отримала вірного друга — лабрадора Елджернона.

Собака відразу зрозумів, що теляті необхідна турбота. Саме тому він допомагав піклуватися про Пенелопу. Згодом тварини настільки потоваришували, що Елджернон навчився годувати Пенелопу з дитячої пляшечки.

У лютому Пенелопа народилася в покритому кригою озері. Біля неї була агресивна мати, яка не дозволяла ветеринарам врятувати тварину.

Пізніше Пенелопу скерували на лікування та знову повернули матері. Однак та відмовилася приймати чадо.

“Мама не лише відмовилася від неї, можливо, тому, що ми змили її запах, але й зробила серйозну спробу вбити Пенелопу”, – розповіла Хайді, яка тепер опікується твариною.

Так Пенелопа опинилася у сім’ї цієї жінки. Схоже, теля потрапило в надійні руки, отримало теплий дім та вірного друга.

“Наш чорний лабрадор, Елджернон, не міг залишитися байдужим. Він любить годувати її з пляшечки. Він навіть дає Пенелопі власне ліжко і спить поруч з нею, щоб захистити її”, – сказала Хайді.

: bykvu.com

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