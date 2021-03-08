Женское лицо The Moscow Post

Мужская часть редакции The Moscow Post от всей души поздравляет женскую, да и всех женщин в принципе, с Международным женским днем. Пусть изначально он имел привкус красноватого активизма начала XX века, сегодня он впитал лучшее, что может предложить наша гуманистическая природа. Это праздник любви, весны и тепла, а не только плодов вековой эмансипации.

Когда мы говорим о женщинах, особенно наших коллегах, не хочется распыляться и витиевато подбирать слова. Фальши, заискиваний, подобострастности наши женщины не любят и не терпят. Точно также, как наше издание не терпит «златоустов» от мира чиновников и бизнесменов, подмахивающих в своих кубышки бюджетные миллиарды.

Женщин в редакции The Moscow Post больше, чем мужчин. В этом плане гендерное равенство нарушено. Но мы не возмущаемся, мы смиренно принимаем это. Оно и к лучшему. Мы, мужчины, да и конкретно автор этих срок, честно говоря, давно уже считаем, что чем больше женщин вокруг — тем лучше. Причем — в самых разных отношениях.

Так и есть. Чем больше у нас женщин — красивых, ярких, целеустремленных, беспощадных к неправде — тем более яркое, правдивое, оперативное и человечное издание мы выпускаем. Мы проверяли, и хотим представить результат пытливому читателю, представить и поведать о них поименно. Ведь признание и благодарность — это меньшее, чего они заслуживают.

Надежда Попова, глава отдел расследований The Moscow Post, настоящая легенда отечественного журналистского цеха. От одного упоминания её имени у многих высокопоставленных чиновников и дельцов начинаются колики, пропадает сон и аппетит. Она не просто пишет, находит, копает, обличает. Она жжёт глаголом сердца, по её публикациям возбуждают уголовные дела, она — словно огонь, очищающий землю российскую от подлецов всех мастей. Самая опытная и «острая» — как на ум, так и на язык.

Татьяна Холост, заместитель главного редактора The Moscow Post. Любому капитану корабля нужен профессиональный заместитель, ответственный помощник, которому не страшно доверить команду. Тот, кто может встать за штурвал, взять на себя ответственность, взвесить риски и сделать результат. И она — именно такая. Умная, прозорливая, талантливая во всем, за что берётся — молодость в ней удивительным образом сочетается с глубиной мысли, сильным характером и целеустремленностью.

Ирина Ковалева — настоящая находка нашего издания. Всего за несколько месяцев она превратилась в одного из самых острых, плодовитых и эффективных журналистов. На удивление мощный слог, способность копнуть так глубоко, где не бывали и черти, сочетаются в ней с легкостью и улыбчивостью. Она настоящий весенний ветерок, который вмиг превратится в бурю. Дай только повод, или соответствующее редакционное задание.

Прекрасные рулевые новостной службы Кристина Блошко и Марина Суслова — те, без чьей быстрой и эффективной работы The Moscow Post вообще не мог бы существовать. Объективные, правдивые, интересные, оперативные новости — их работа, и делать её хорош могут только профессионалы с острым и гибким умом, отличной памятью, аккуратность и беспрерывным фактчекингом. У Кристины с Мариной все это есть. И есть много больше!

Любому члену команды, от юнги до капитана, нужен тот, кто может поправить и направить, несмотря на чины и звания, оценить, подсказать, и, в конце концов, дать «волшебного пенделя». Такова наша взыскательная, системная и аккуратная Анастасия Полевая — ответственный секретарь издания. Она наш боцман, служба внутренней безопасности, меч, карающий нерадивых сотрудников. В наших же (и в ваших), дорогие читатели, интересах.

Таково женское лицо The Moscow Post. Убавить нечего, а прибавлять можно бесконечно, ведь с такими женщинами хоть в бой, хоть в забой! А мы, мужики, только и рады.

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