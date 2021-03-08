В Японії спроектували туристичний космопорт (фото)

Нова концепція туристичного космодрому – це погляд у майбутнє. В наш час, коли розвиток космічного туризму тільки в самому початку свого шляху, розробка японської компанії Noiz Architects виглядає дуже цікаво.

Космопорт Японії спроєктувала компанія Noiz Architects у співпраці з комунікаційним агентством Denstsu, дизайнерською фірмою Canaria і некомерційною організацією Spaceport Japan, і сам по собі він призначений для відпочинку. Якщо ви не можете дозволити собі вирушити в дорогу суборбітальну одноденну поїздку, ви завжди можете просто відправитися в одноденну поїздку в ту частину космопорту, де є магазини, готель, ресторан з їжею для космонавтів, кінотеатр 4D IMAX, тренажерний зал, акваріум і навіть дискотека – все в космічній тематиці. Весь проєкт покликаний служити музеєм просто неба разом з головною визначною пам’яткою.

Всередині скляних будівель, що піднімаються через горбисті конструкції сонячних панелей, розташувалися дослідні й бізнес-центри, а також навчальна академія і клініка. Це тому, що недостатньо бути просто багатим, щоб потрапити на борт космічного корабля, вам також потрібно бути в хорошій фізичній формі й пройти триденну програму навчання.

Верхні рівні двох веж, які пронизують сонячні панелі, спроектовані так, щоб пропонувати пасажирам вид на термінал вильоту, звідки вони можуть бачити злітають космічні шатли.

На цей час Spaceport Japan – це просто приголомшливий комп’ютерний рендеринг, але одного разу ця концепція може закласти основу для міських космодромів, про які ми всі мріяли.

: sundries.com.ua

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