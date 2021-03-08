Ігри з пістолетом: у Києві молодь влаштувала забави зі зброєю (відео)

У Києві молодь влаштувала ігри з пістолетом на території автозаправки. Дівчина випадково вистрілила у повітря. На щастя, ніхто не постраждав.

Відео забави оприлюднили у соцмережах.

Наразі невідомо, що це була за зброя та де її узяла ця дівчина. На кадрах видно як вона грається з пістолетом на автозаправці. Ймовірно, це вона робила аби записати відеоблог.

Натискала на курок поки не пролунав вистріл

Дівчина узяла у руки пістолет та почала позувати з ним посеред вулиці. При цьому вона кілька разів натиснула на спусковий гачок, і раптом пролунав постріл, але на щастя поруч нікого не було.

До цього дівчата розважались у громадському туалеті. Одна з них направляла зброю на іншу.

: kyivnews.24tv.ua

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