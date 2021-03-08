«Безсмертні»: П’ятірка автомобілів, які заслужили репутацію супер-надійних

Кожен водій хоче, щоб його автомобіль прослужив якомога довше. Само собою, постійна експлуатація (навіть найправильніша й обережна) сприяє зворотному. Машина поступово стає непридатною і ламається. Однак, на ринку час від часу трапляються авто, які можна було б назвати «безсмертними», настільки надійними вони вийшли у виробників. Продати авто – остання думка, яка виникає у автовласників цих машин.

Toyota Land Cruiser 80

Якби Toyota Land Cruiser 80 з’явився на років 500 раніше, то про надійність цієї машини складали б легенди. Стильний і суворий дизайн автомобіля відмінно доповнюється потужним і надійним силовим агрегатом. Шестициліндровий 4.2-літровий дизель 1HZ – це чи не найкращий мотор за якістю збірки в історії. Два клапани на циліндр, по одному розподілвалу, надійний чавунний блок – все це дає 132 кінські сили на виході. Є численні свідчення про те, що автомобіль обходився без капітального ремонту, проїхавши 500-600 тисяч км. Окремо в машинці радує наявність повного приводу і надійна ходова.

Toyota Mark II

Кажучи про цей автомобіль, в першу чергу згадують модель з мотором 1GZGTI з робочим об’ємом 2.5 літра і віддачею в 280 к.с. В моторі використовується чавунний блок, який відрізняється надійністю і великим тюнінг-потенціалом. Агрегат здатний працювати без великого ремонту протягом 400-500 тисяч кілометрів. Окремо в автомобілі потрібно похвалити дійсно розкішне оснащення (для своїх років). Є навіть крісло з електрорегулюванням!

Mercedes-Benz W124

Машина з Німеччини, яка не потребує будь-якого представлення взагалі, особливо для наших автомобілістів. У світі ходить велика кількість історій про різні автомобілі-рекордсмени даної моделі. Відомий принаймні один випадок, коли таксист на Mercedes-Benz W124 зміг проїхати без капітального ремонту 1 млн кілометрів! Втім, у знаменитого 124-го є і мінуси. Похвалити «німця» за хороший і надійний кузов точно не вийде.

BMW 525 E34

Німецький автопром просто рясніє надійними машинами. Дана модель з’явилася у продажі ще в 1987 році. На той момент BMW 525 E34 зміг запам’ятатися всім численними інноваційними рішеннями. Комфорт повсякденної їзди досягався за рахунок багатоважільної підвіски і відмінного освітлення. Новітня на момент створення машини «подушка» значно підвищила безпеку водія і пасажирів. У рух німецький автомобіль приводився агрегатом М50, який міг працювати 400, 500, а то і всі 600 тисяч кілометрів без ремонту.

Audi 100

Незважаючи на відверто дивний зовнішній вигляд, даний автомобіль в першу чергу відрізняється добротним аеродинамічним коефіцієнтом опору, який становить 0.30 пунктів. У машини була розкішна обробка і 570-літровий багажник. Повний привід Quattro навіть за сьогоднішніми мірками виглядає дуже надійним. З 1985 року випускалися моделі з оцинкованим кузовом, а також можливістю блокування міжосьового і міжколісного диференціалів натисканням кнопки.

: agroter.com.ua

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