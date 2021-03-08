Из банка в центре Москвы украли более 157 млн рублей

В Москве из банковских сейфов на Брестской улице украли 157 млн 170 тыс. руб., сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. Возбуждено уголовное дело о краже (ст. 158 УК РФ).

«В субботу 6 марта в 11:06 в ОМВД поступило сообщение о краже денежных средств из индивидуальных банковских сейфов по адресу: улица 1-я Брестская»,— говорится в сообщении МВД (цитата по «»).

Источник ТАСС сообщил, что деньги украли из четырех ячеек с 1 февраля по 6 марта. Банк, по его словам, расположен по адресу: 1-й Брестская улица, д. 22. Согласно данным из открытых источников, по данному адресу расположены кредитные организации Россита-банк и «Уралсиб».

Жертвами воров стали два мужчины в должности гендиректоров (у них украли 5,5 млн руб. и 3,5 млн руб.), женщина индивидуальный предприниматель (у нее украли 17,5 млн руб. и $750 тыс.), а также президент банка (его обокрали на $1 млн).

Напомним, в феврале по Москве прокатилась волна краж из банковских ячеек. Злоумышленники украли деньги и ценности уже более чем на 300 млн руб. Как рассказывал “Ъ FM” генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев, в таких преступлениях зачастую задействованы сами сотрудники банка.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «По ячейкам прокатилась «волна»».

Источник