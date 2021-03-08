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М’ясоїди частіше страждають від діабету, хвороб серця та інших хронічних захворювань

08.03.2021

Виявилося, що м’ясоїди частіше страждають від хронічних захворювань, ніж ті, хто уникає або рідко вживає продукти тваринного походження. Найчастіше любителі м’яса стикаються з діабетом, серцевими захворюваннями і пневмонією.

Вчені з Оксфорда провели дослідження, яке тривало десять років. В рамках цієї роботи вони проаналізували дані майже півмільйона британців.

В результаті автори роботи виявили, що щоденне збільшення порції червоного м’яса (переробленого чи ні) на 70 грамів на 31% підвищує ризик пневмонії, на 19% ризик розвитку дивертикулярної хвороби кишечника і на 10% — утворення поліпів в товстій кишці.

Щоденне збільшення порції на 50 грамів призводить до 16% підвищення ризику серцевих захворювань і 21% збільшення ймовірності діабету.

Автори також відзначають, що ризики, пов’язані з дієтою, насиченою м’ясом, застосовні і до птиці: щоденне збільшення раціону на 30 грамів курки призводить до підвищення ризику діабету на 14%. Крім цього результати вказали на те, що люди, які їдять м’ясо три або більше разів на тиждень, частіше курять, п’ють алкоголь, страждають ожирінням і їдять недостатню кількість фруктів і овочів.

Однак у цьому дослідженні є одне “але”. Вчені кажуть, що більшість ризиків, пов’язаних зі здоров’ям, зменшуються при зниженні значення ІМТ (індекс маси тіла).

Це говорить про те, що кореляція між м’ясом і проблемами зі здоров’ям викликана надмірною вагою або ожирінням, так як огрядні люди піддаються підвищеному ризику захворювань.

І все ж автори говорять про те, що не варто забувати, що перероблене червоне м’ясо (сосиски, ковбаса, бекон) можуть впливати на розвиток серцевих захворювань незалежно від ваги людини.

: bizua.org

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