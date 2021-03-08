«Наместник» олигарха Нисанова в Домодедово?

Ализаман Рагимов отстоял свой многоквартирный дом в споре с аэропортом Домодедово

В этом Рагимову мог помочь олигарх Год Нисанов, который является советником губернатора Московской области на общественных началах. Может ли Рагимов быть дальним родственником однокурсника Владимира Путина Ильгама Рагимова, акционера компаний Нисанова?

Разбирательство ООО «ПКФ «Гюнай» Рагимова и аэропорта Домодедово длилось 5 лет. ООО «Домодедово Эрфилд» хотела признать строительство многоквартирного дома на Каширском шоссе в границах приаэродромной территории аэропорта Домодедово незаконным. Хотя проект был согласован с Росавиацией.

ООО «Домодедово Эрфилд» настаивало, что нарушены его планы по постройке новой взлетно-посадочной полосы (ВВП). Иск был подан в 2016 г., а в 2018 г. дом был передан участникам долевого строительства. Снос объекта спора нарушил бы их права.

Изначально суд принял сторону аэропорта, но Верховный суд отменил это решение, вернув дело в первую инстанцию. Она пришла к выводу, что иск направлен на оспаривание прав собственности жильцов и отказал ООО «Домодедово Эрфилд» в удовлетворении его требования.

За этим, на первый взгляд, рядовым спором могли столкнуться интересы двух олигархов. Аэропортом Домодедово владеет Дмитрий Каменщик, занимающий по итогам 2020 г. 46-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России с суммой $2,1 млрд.

ООО «ПКФ «Гюнай» мог поддержать Год Нисанов. В рейтинге Forbesон занимает 38-е место с состоянием $2,7 млрд.

В 2016 г., Нисанов и Рагимов стали вице-президентами Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), объединяющего выходцев из Азербайджана. В 2017 г. организация, созданная еще в 2001 г. при поддержке Владимира Путина и тогдашнего президента Азербайджана Гейдара Алиева, была ликвидирована. Причиной стало несоответствие устава ВАК российскому законодательству.

Совместное участие в работе ВАК свидетельствует о близком знакомстве Года Нисанова и Ализамана Рагимова, который может представлять интересы олигарха в Подмосковье.

Андрей Воробьев может быть на «довольствии» у Года Нисанова?

Андрей Воробьев занял пост главы Московской области в 2012 г., а в 2014 г. в ближнем Подмосковье компанией «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева был построен крупнейший в России рынок «Фуд Сити». Так что ничего удивительного нет, что Нисанов ходит в советников у Воробьева.

«Мы готовы создать уникальные условия для инвесторов — субсидирование ставки, компенсация капитальных затрат, предоставление земли под производство, дальнейшее сопровождение проектов…».

Это – слова из выступления Андрея Воробьева на открытии «Фуд Сити».

В Домодедовском округе, где ведет свой бизнес семья Ализамана Рагимова, самым крупным землевладельцем считается Василий Анисимов, бизнесмен, приближенный к Аркадию Ротенбергу.

На землях Анисимова строили свои хоромыне только Ротенберг, а и экс-глава РЖД Владимир Якунин, Николай Токарев («Транснефть»), Сергей Чемезов («Ростех») Мог в этом принимать участие Ализаман Рагимов? Если так, то «полезных» знакомств у него хоть отбавляй.

В 2015 г. Андрей Воробьев выделил участок на Рублево-Успенском шоссе под строительство самого крупного в РФ культурно-религиозного центра «Жуковка», этакой «синагоги для миллиардеров». Поговаривают, что в ее строительство Год Нисанов мог вложить немалый финансовый вклад.

В 2019 г. Нисанов и Илиев стали владельцами элитной резиденции Ильичево в Подмосковье, которая ранее принадлежала структурам департамента г. Москвы. С ее мэром Сергеем Собяниным у Года Нисанова давно сложились хорошие отношения.

Ильичево, которой до 2017 г., владела семья Романовых, считается одной из самых дорогих площадок за пределами столицы. Рядом с ней расположена президентская резиденцией Ново-Огарёво. Кого-либо к ней близко не подпустят, поэтому можно не сомневаться в высоких покровителях Года Нисанова.

Плесень от Ализамана Рагимова?

Владелец ООО «ПКФ «Гюнай» Ализаман Рагимов — заслуженный строитель РФ, почетный строитель России, заслуженный строитель Московской области. С 2012 г.- депутат Совета депутатов городского округа Домодедово, участвует в работе комиссий.

по экономике, предпринимательству и развитию инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и экологии.

Компания «ПКФ «Гюнай» имеет контракты со структурами Подмосковья на сумму более 1 млрд руб. Однако есть сомнения, что жильцы довольны домами, которые строит заслуженный и почетный строитель Ализаман Рагимов.

В феврале 2020 г. с сети появился ролик, в котором рассказывалось, что в предоставленном жилье нельзя находиться из-за плесени. Резонный вопрос – а за что строители получали деньги?

Компания «ПКФ «Гюнай» не признает своих ошибок?

Своих ошибок компания «ПКФ «Гюнай», по-видимому, признавать не хочет. Наверное, потому что надеется на поддержку губернатора Андрея Воробьева и его советника Года Нисанова.

Странно, но с осени 2017 г. у «ПКФ «Гюнай» практически нет контрактов. Только в апреле прошлого года компании за 2,5 млн руб. удалось продать квартиру Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Домодедово. Заслуженному строителю Алимазану Рагимову деньги перестали быть нужны или он выполняет заказы, которые не проводятся через госзакупки?

Возможно, что ПКФ «Гюнай» выступает подрядчиком у «Киевской площади». Через структуры Ализамана Рагимова могут выводиться деньги?

Незаконные работы от Года Нисанова?

«Киевская площадь», владеющая в столице несколькими крупными объектами, в том числе ТРЦ «Европейский», отель «Radisson Royal Украина», ТК «Садовод», несколько лет занимает первое место в списке «Королей российской недвижимости», опережая такие компании как «Ташир» Самвела Карапетяна и «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Сейчас «Киевская площадь» занимается ределовепментом спорткомплекса «Олимпийский». Стоимость знакового для столицы проекта оценивается в $500 млн.

Компания начала заниматься реконструкцией «Олимпийского» в 2019 г. и обещала, что работы коснуться только внутренних помещений, а исторический фасад здания будет сохранен. Свое обещание компания не выполнила. На размещенном в сети ролике в декабре прошлого года фасад вообще отсутствует.

Есть ли управа на Года Нисанова?

Сергей Митрохин, член политического комитета партии «Яблоко» рассказал в своем блоге на «Эхо Москвы» о вопиющих нарушениях при проведении работ на «Олимпийском».

Митрохин пишет, что о безнаказанность Года Нисанова является следствием наличия у него железобетонной «крыши» из числа силовиков и чиновников высокого ранга. О ее «прочности» политик узнал еще 15 лет назад, когда «Киевская площадь» строила ТК Европейский».

Работы велись в водоохранной зоне, что могло привести к повреждению свода, а то и обрушению станции метро «Киевская». Политика вместе с депутатом Госдумы Александром Хинштейном просто не пустили на объект.

По мнению Сергея Митрохина, тогда Нисанова «крышевал» начальник ГУВД Москвы Валерий Пронин, чей сын мог работать у бизнесмена.

Со временем, Год Нисанов, по-видимому, только укрепил свою «крышу».

До 1 декабря 2017 г., сын главы МВД Владимира Колокольцева вел бизнес в ООО «Иль Форно» вместе с Олегом Юсуповым, который является соучредителем ТЦ «Пражский», Года Нисанова. Юсупов также соучредитель «Киевской площади».

Среди ее владельцев с долей 12% присутствует и предполагаемый родственник Ализамана Рагимова Ильгам Рагимов, который рассказывает, что как бывший сокурсник, запросто общается с Владимиром Путиным. Почему бы и нет? Хорошо, когда старая дружба не ржавеет.

С июля 2016 г. по ноябрь 2017 г. Олег Юсупов был партнером Александра Колокольцева и в ООО «Бринде». Какие еще нужны доказательства связи миллиардера Нисанова и министра МВД Колокольцева?

Можно сказать, что отец не отвечает за сына, но не в том случае, когда отец является главой МВД. Тем более, что Года Нисанова ни раз подозревали в связях с криминальными структурами, которые могут работать на его рынках. Александру Колокольцеву имидж отца был по барабану?

Различные интернет-издания неоднократно писали про захват людьми Года Нисанова строительного бизнеса Ильгара Гаджиева, которому сейчас приходится скрываться за границей. Можно ли назвать действия подручных Нисанова лежащими в правовом поле?

Поговаривают, что Год Нисанов начинал работать на Черкизовском рынке у Тельмана Исмаилова. От закрытия «Черкизона» в первую очередь выиграл рынок Нисанова «Садовод».

Его мэр Москвы Сергей Собянин обещал закрыть еще в 2013 г., но рынок до сих пор работает. Это неудивительно. У Юрия Лужкова был Тельман Исмаилов, у Сергея Собянина – Год Нисанов.

Миллиардер — яркий пример того, как бизнесмену удается «дружить» с представителями российской элиты. Ими могут быть глава СВР Сергей Нарышкин, миллиардер Аркадий Ротенберг, глава «Ростех» Сергей Чемезов.

Правда это или нет, доподлинно неизвестно, так как пока удостоверения «друг Года Нисанова» не выдают и получить, к примеру, его фотографию невозможно.

В пользу «дружбы» говорит поведение Года Нисанова. Создается впечатление, что в России на него уже управы нет. А сам олигарх может «порешать» любой вопрос.

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