Брат самой богатой россиянки Елены Батуриной представил суду доказательства о праве на часть её компании

В тяжбе между бизнесменом Виктором Батуриным и его сестрой, вдовой бывшего мэра Москвы Еленой Батуриной произошёл новый поворот.

Сторона, действующая в интересах Батурина и его кредиторов, предоставила Тверскому суду Москвы новые доказательства о его праве на долю в компании «Интеко». Они добиваются, чтобы сестра выплатила брату $250 млн за 25% акций этой фирмы.

Виктор Батурин десять лет пытался в судах России и Австрии, где жила и вела бизнес его сестра, получить компенсацию за часть «Интеко», а Елена Батурина доказывала, что он подарил ей долю в семейной компании ещё в 2001 году, и подтвердил это, подписав с ней мировое соглашение в 2008 году. При этом документа о передаче этих акций Батурина так и не предоставила ни австрийскому, ни российскому суду. Суду австрийского города Инсбрук она объяснила, что дарение было устным.

Финансовый управляющий Батурина Эренцен Манжеев представил Тверскому суду выписки из реестра акционеров ЗАО «Интеко» за подписью Батуриной, свидетельствующие, что в 2002, 2004 и 2006 годах её брат был совладельцем 25% акций фирмы, и его фамилия была в списках для голосования акционеров, рассказали «Открытым медиа» адвокаты Манжеева. Доля в компании была у Батурина и в 2001, 2003 и 2005 годах, однако выписок за эти годы нет, объяснили они.

Одна из выписок из реестра акционеров «Интеко», представленная представителями финансового управляющего Батурина в Тверской суд Москвы

Подлинность подписей Батуриной на этих выписках была подтверждена проверены экспертами Министерства обороны РФ, уверяют адвокаты.

Как спорят Виктор и Елена Батурины

Елена Батурина основала компанию «Интеко» в 1991 году, незадолго до того, как её муж Юрий Лужков занял пост мэра Москвы. Сначала компания занималась производством изделий из пластика, а затем переключилась на строительный бизнес и стала одной из крупнейших девелоперских структур в столице. Батурина в 2013 году была признана самой богатой женщиной России и с тех пор почти ежегодно возглавляет этот список. В последнем рейтинге Forbes оценил её состояние в $1,3 млрд.

Её брат Виктор Батурин был вице-президентом «Интеко» с 1999 г. по 2005 г., в 2006 году он был уволен, как заявила Батурина, из-за растраты, и вскоре начал судиться с сестрой. В 2008 г. Батурины подписали мировое соглашение, но в 2010 г., после отставки Юрия Лужкова с поста мэра Москвы, Виктор стал утверждать, что Елена незаконно присвоила принадлежащие ему 25% акций компании и не выплатила зарплату за 2005 г. в 3,46 млрд рублей. В 2011 году Батурин попытался получить 10,8 млн рублей при помощи векселей «Интеко», но они были признаны фальшивыми, Батурин получил приговор за мошенничество и провёл в тюрьме 2011−2016 гг.

Выйдя из колонии в 2016 году Батурин занялся бизнесом, но вскоре обанкротился из-за долгов прошлых лет.

Сейчас крупнейший из кредиторов Батурина — А1, входящая в консорциум «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнёров. Группа получила долги Батурина в 2018 году и потребовала у него 3,2 млрд рублей

Финансовый управляющий обанкроченного Батурина Эренцен Манжеев в 2016 г. обратился в арбитражный суд Калмыкии с тем, чтобы признать недействительной сделку Виктора Батурина с сестрой по передаче ей 25% акций АО «Интеко» в рамках мирового соглашения.

Как утверждал Манжеев, в то время он узнал о существовании «Приложения 1» к мировому соглашению 2008 года, в котором содержалось обязательство Батуриной выплатить брату 25% рыночной стоимости акций «Интеко». Она в то время составляла около $250 млн. Манжеев направил Елене Батуриной предложение произвести оплату или в случае оспаривания подлинности своей подписи на «Приложении 1» провести экспертизу её почерка, но Батурина проигнорировала это обращение Манжеева. Она восприняла полученное письмо как попытку мошенничества, объяснял её представитель. В суде Батурина заявила, что экземпляр приложения с обязательствами о выплате за «Интеко» — фальшивка. Иск в Калмыкии Манжеев проиграл.

В 2017 году Виктор Батурин обратился в Земельный суд тирольского Инсбрука с иском о защите чести и достоинства. Он требовал, чтобы Елена опровергла заявления о том, что он фальсифицировал «Приложение 1» мирового соглашения о разделе «Интеко».

Его сестра, которая в то время жила в Тироле и владела там отелем, заявила суду, что Виктор подделал её подпись на «Приложении 1», и мог заменить начальные листы и текст самого приложения. Она предоставила свой экземпляр приложения, в котором не было ни слова об оплате акций.

В 2019 году Манжеев обратился теперь уже в Тверской районный суд Москвы с иском о взыскании с Елены Батуриной стоимости 25% пакета акций «Интеко» по обязательствам из «Приложения 1».

В конце 2020 года австрийские эксперты, сделав для суда Инсбрука экспертизу почерка Елены Батуриной и сшивки «Приложения 1» пришли к выводу, что на экземпляре Виктора Батурина с высокой долей вероятности стоит настоящая подпись его сестры, и документ не расшивался и в него не делалось подклеек. В то же время, по их выводам, подпись Виктора на экземпляре Елены Батуриной подделана.

Виктор Батурин просил суд Инсбрука выдать оригиналы «Приложения 1» для предоставления в Тверской суд, но Елена Батурина заверила австрийский суд, что эти документы в России не требуется, жалуются адвокаты Манжеева. Разбирательство в Австрии продолжается.

4 марта в Тверском районном суде г. Москвы адвокаты Манжеева ходатайствовали о проведении экспертизы подписей на обеих версиях «Приложения 1″ к мировому соглашению 2008 г. „На приложении Виктора мы просим проверить подпись Елены, на приложении Елены мы просим проверить ту подпись, которую Елена выдает за подпись Виктора“, — объяснил ОМ адвокат Манжеева Дмитрий Савочкин. — Если приложение Виктора не расшивалось, что подтверждают австрийские эксперты, значит это финал. И вопрос: кто подписал сшивку? Австрийские эксперты говорят, что с высокой вероятностью на сшивке версии Батуриной подпись, которую она выдаёт за подпись Виктора, — это её собственная подпись». Ходатайство о проверке подписей будет рассмотрено 30 марта, на следующем заседании суда.

Российский суд может поручить экспертам установить подлинность подписей по копиям документов, говорит адвокат Манжеева Варвара Кнутова. «Как представители финансового управляющего, мы уже представили достаточно доказательств, что экземпляр „Приложения 1“ Виктора Николаевича [Батурина] является подлинным», — отмечает она.

Позиция Батуриной

Представитель Елены Батуриной Геннадий Теребков утверждает, что представленные Батуриным выписки противоречат реестру акционеров ЗАО «Интеко» и установленной различными судами хронологии перехода прав на 25% акций.

В соответствии с протоколами общих собраний ЗАО «Интеко», Батурин присутствовал на собраниях общества с 2002 по 2006 гг. и голосовал исключительно оставшимся у него 1% акций, объясняет Теребков. Эти акции он 20 марта 2006 продал самому «Интеко», после чего перестал быть акционером компании.

Кроме того, сведения о якобы принадлежащем Виктору Батурину пакете акций «Интеко» противоречат сведениям Единого государственного реестра ЕГРЮЛ, напоминает представитель Батуриной.

«Претензии Виктора Батурина на 25% акций ЗАО „Интеко“ рассматриваются различными судами уже более десяти лет, и тот факт, что указанные выписки были представлены только сейчас, также вызывает сомнение относительно их происхождения. Виктор Батурин в связи с рассмотрением очередной претензии в Тверском районном суде пытается ввести своих юристов и общественность в заблуждение относительно правомерности действий своего финансового управляющего, который заявил очередной необоснованный иск к Елене Батуриной», — подчёркивает представитель Батуриной.

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