Скопинский маньяк выразил желание увидеть рожденных от пленницы детей

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, выразил желание увидеть детей, рожденных от пленницы Елены Самохиной. Ее вместе с Екатериной Мартыновой он почти четыре года держал в бункере в качестве секс-рабынь. Видео интервью с ним публикует Telegram-канал «112».

Самохина, которую насиловал маньяк, родила от него двух сыновей, — Владислава и Олега. Мохов подкинул обоих в подъезды жилых домов, оставив при малышах записки с их именами и датами рождения. «Чтобы они выжили, не умерли, я их специально отнес в подъезд и оставил там. Заботился о них», — сказал Мохов.

Насильник заявил, что не мог оставить детей у себя, так как у него не было на них документов. Кроме того, он уточнил, что не помнит, кто из детей был старше.

Мохов провел в колонии 17 лет за похищение и изнасилование двух девушек и 3 марта вышел на свободу, после чего приехал в Москву на ток-шоу. Домой в Скопин Рязанской области он не вернулся. Теперь маньяк намерен жениться и отдохнуть на юге.

В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город. Следующие 1296 дней школьницы в качестве секс-рабынь провели в бункере, который маньяк заранее вырыл на своем участке под гаражом. За неповиновение педофил лишал пленниц еды, воды и света, распылял в подвале слезоточивый газ. Одна из школьниц дважды рожала от Мохова. Спастись им удалось, передав на волю записку.