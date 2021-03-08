Кім Кардаш’ян розповіла, як її цькували під час першої вагітності

У лютому відбулася прем’єра скандального документального фільму Framing Britney Spears про опіку над співачкою і вплив медіа на її здоров’я. Кім Кардаш’ян теж подивилася його та висловила свою підтримку Спірс. Вона розповіла, що фільм нагадав їй про цькування з боку ЗМІ і користувачів Мережі під час першої вагітності.

«Та величезна роль, яку засоби масової інформації зіграли в її [(Брітні Спірс) житті… може бути дуже травматичною, і це дійсно може зламати навіть найсильнішу людину. Незалежно від того, наскільки публічним може здаватися чиєсь життя, ніхто не заслуговує такої жорстокості або осуду заради розваги», – написала 40-річна зірка реаліті шоу в Instagram.

«Коли я була вагітна Норт, у мене була прееклампсія, через яку я безконтрольно опухала. Я набрала 27 кг і народила майже на 6 тижнів раніше, і я плакала кожного дня через те, що відбувалося з моїм тілом, в основному через те, що мене постійно порівнювали з тими, кого суспільство вважає здоровою вагітною жінкою, а також через те, що мене порівнюють з китом в ЗМІ. Мене щотижня соромили, я не могла вийти з дому протягом декількох місяців. Це дійсно зламало мене», – поділилася своїм досвідом Кім.

Відзначимо, в 2019 році Кардаш’ян розповіла, що критика її зовнішності на Met Gala в 2013 році довела її до сліз. «Я пішла додому і плакала через незахищеність», – писала зірка в Twitter.

: wona.com.ua

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