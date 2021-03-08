После выхода компании Fix Price на IPO её основатели стали миллиардерами

Состояние бизнесменов Артёма Хачатряна и Сергея Ломакина после того, как сеть вышла на биржу, оценивается экспертами в $3,4 млрд. Они продали ценных бумаг ритейлера свыше чем на $1 млрд.

Артём Хачатрян и Сергей Ломакин, являющиеся основателями российской сети магазинов низких фиксированных цен Fix Price, после того, как компания вышла на IPO (процесс по первичному публичному размещению акций), вошли в число долларовых миллиардеров.

Как сказано в материале издания Forbes, состояние каждого из предпринимателей в отдельности после выхода на биржу, экспертами оценивается в $3,4 млрд. До размещения на бирже Ломакину и Хачатряну принадлежало по 354 067 500 ценных бумаг (41,66%) компании, а сейчас каждый их них числится владельцем по 301 151 876 акций (35,43%). В рамках проведения IPO каждым из них было продано по 52 915 624 акции, а стоимость данного пакета составила $516 млн.

При роуд-шоу (подготовка к IPO) показатель спроса на акции Fix Price превышал предложение, и компания решила увеличить их количество на 26,8 млн депозитарных расписок, пишет Forbes. Реализация данного опциона зависит от желания продающих акционеров. При условии, если это произойдёт, то доли Ломакина и Хачатряна сократятся до 288 млн акций в руках у каждого (33,93%).

Как ранее сообщали в компании Fix Price, торговля ценными бумагами которой с 10 марта 2021 года будет начата на Лондонской и Московской биржах, в рамках IPO планируется привлечь $2 млрд с учётом опциона на доразмещение.

Для приобретения инвесторам предлагались 178,4 млн глобальных депозитарных расписок (каждая из них равна одной обычной акции), или около 21% увеличенного уставного капитала компании. Цена одной глобальной депозитарной расписки указывалась в $9,75 – это соответствует верхней границе установленного ценового диапазона. При старте проведения торгов показатель рыночной капитализации компании составил порядка $8,3 млрд.

Стремительный спрос

Книга заявок от потенциальных инвесторов Fix Price заполнилась желающими в первый же день запуска сбора. Как сообщал «Интерфакс», ссылаясь на данные собственного источника, принять участие решили ряд якорных инвесторов, в числе которых значатся данные суверенного фонда Катара QIA (планирует приобрести акции по цене размещения на сумму в $150 млн), фигурируют фонды под управлением BlackRock (заявлено о намерении приобрести акции на $150 млн), а также GIC ($100 млн) и APG ($75 млн).

Напомним, впервые магазины сети Fix Price открылись в 2007 году. Работа ритейлера выстраивается по модели фиксированных цен, а приобрести здесь можно как продовольственные, так и непродовольственные товары. В самом начале своей деятельности любой товар в сети магазинов Fix Price можно было купить за 30 рублей, однако на сегодняшний день в магазине предлагается несколько категорий цен для покупателей. Но есть одно правило: стоимость каждого товара из 1,8 тысяч товарных позиций не превышает предела в 250 рублей.

Сегодня сеть может похвастаться более 4,2 тысячами магазинов на территории России и за её пределами. В 2020 году объём выручки Fix Price увеличился на 33%, составив 190,1 млрд рублей, показатель скорректированной ЕBITDA возрос на 35%, до 36,8 млрд рублей, а уровень чистой прибыли – на 33%, до 17,6 млрд рублей.