Бензин в Україні може значно подорожчати

В Україні в зв’язку з продовженням зростання нафтових котирувань може зрости ціна на бензин. Однак цього тижня ринок стабілізується, можливі лише невеликі коректування в окремих мережах, які працюють здебільшого в нижньому ціновому сегменті.

Про це розповів заступник директора Науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев в коментарі «Сегодня». Він вважає, що нафтові котирування продовжать рости, тому і пальне може бути ще дорожчим. Але з 2 по 8 березня вартість усіх видів нафтопродуктів у роздробі в Україні помітно змінюватися не повинна.

Іншу думку висловив директор «Консалтингової групи „А-95″ Сергій Куюн:“ Зберігається потенціал для подальшого зростання. Закупівельна ціна на бензин зросла на 1,77 грн/л більше, ніж роздрібна. Для дизелю потенціал становить 1,57 грн/л. І це за умови стабільних цін на нафту», — пояснює експерт.

Аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн відзначає збалансованість ринку скрапленого газу і прогнозує, що цей стан може зберегтися протягом місяця. «Водночас, з настанням весни оптовики сподіваються на активізацію споживчого попиту і невелике зростання цін», — додав експерт.

В останній тиждень зими ціни на бензин і дизпальне злетіли. Є дві ключові причини: подорожчання нафти і зростання цін (на 2 грн/л) найбільшої в Україні консолідованої мережі групи «Приват» («Авіас», ANP, «Укрнафта» та ін.).

Нагадаємо, що в Україні середня роздрібна вартість скрапленого газу за місяць зросла на 2,2 грн/л, або на 17%, до 15,39 грн/л. На станціях преміум-сегменту ОККО, WOG та SOCAR газ подорожчав у межах 2−2,5 грн/л, до 15,99, 15,98 і 16,48 грн/л відповідно.

: news.finance.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.