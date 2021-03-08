Мошенник и заказчик убийств Машкевич Александр Антонович не оставляет попыток зачистить интернет

Британия подозревает акционера казахстанской ENRC в даче взяток экс-президенту ДРК Джозефу Кабиле за доступ к разработке полезных ископаемых.

Суд Лондона оштрафовал дочь казахского олигарха Александра Машкевича Анну на 800 фунтов стерлингов (66 тысяч рублей) за преданность отцу. Она отказалась предоставить документы, которые бы могли лечь в основу обвинения против него, пишет Bloomberg. Среди данных, которые суд требовал от 37-летней Анны Машкевич, была переписка с отцом за последние 10 лет, а также записи в календаре.

Женщина отказалась предоставить их, ссылаясь на прописанное в британском законодательстве «разумное оправдание».

Однако сторона обвинения отказала адвокату в таком праве, в связи с чем судья выразил удовлетворение. По его словам, это произошло в полном соответствии с уголовным правом.

В свою очередь, Анна Машкевич утверждает, что полностью сотрудничала со следствием и уже передала ему все документы, о которых ей изначально говорили прежние адвокаты. В настоящий момент ее интересы представляют другие юристы.

В процессе по делу отца Машкевич не является обвиняемой.

Миллиардер Александр Машкевич, имеющий гражданство Казахстана, Израиля и Канады и проживающий в Тель-Авиве, обвиняется в подкупе властей Демократической Республики Конго. По версии обвинения, основанная им компания Eurasian Natural Resources Corporation пыталась таким образом получить доступ к медным рудникам.

Англия подозревает израильско-казахстанского бизнесмена Александра Машкевича в подкупе бывшего президента Демократической Республики Конго Джозефа Кабилы.

КазТАГ — Основателя Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) Александра Машкевича в Англии подозревают в контактах с экс-президентом Конго Джозефом Кабилой по делу о мошенничестве, сообщает Bloomberg.

«Британские прокуроры по борьбе с мошенничеством потребовали еженедельник израильского миллиардера в попытке установить, имел ли место контакт между ним и бывшим президентом Демократической Республики Конго Джозефом Кабилой в рамках одного из их крупнейших расследований о взяточничестве, сказал адвокат британского агентства по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO, Serious Fraud Office) на судебном слушанье в Лондоне», — говорится в сообщении.

Как сообщается, адвокат SFO Джонатан Холл объявил требование в начале двухдневного судебного процесса против 37-летней Анны Машкевич, которая обвиняется в том, что не представила некоторые документы, касающиеся ее отца-магната — Александра Машкевича в установленные сроки.

«Этот случай является частью семилетнего расследования SFO в отношении Eurasian Natural Resources Corp. — горнодобывающей компании, принадлежащей Александру Машкевичу и двум партнерам-миллиардерам. Холл сказал, что SFO расследует приобретение компанией ENRC ценных полезных ископаемых в Конго, и имеющейся переписки Машкевича с «Президентом» и «Катумбой», ссылки на Кабилу и старшего советника Августина Катумбы Мванке, который погиб в авиакатастрофе 2012 года», — следует из сообщения.

Как заявил адвокат Анны Машкевич Колин Нотт, агентство по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах установило, что «не было никаких материалов, имеющих отношение к Катумбе».

«В ноябре 2018 года SFO запросило записи в календаре и дневнике и другие документы за 10-летний период Александра Машкевича, которые были переданы его дочери, которая, по мнению SFO, помогала в их администрации. Однако она отрицает какие-либо правонарушения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания ENRC, владеющая шахтами в Казахстане и Конго, вошла в сотню компаний FTSE на Лондонской бирже, однако расследование SFO значительно снизило стоимость акций компании.

«Затем Машкевич и его партнеры снова взяли фирму в частную собственность. С тех пор они перевели свои операции по добыче в другую компанию под названием Eurasian Resources Group», — поясняется в сообщении

По словам Холла, Машкевич проходит как подозреваемый, хотя предполагаемые нарушения имели место в период между 2010 и 2012 годами, SFO запросило записи с 2008 года по сегодняшний день, чтобы рассмотреть возможные постоянные контакты между подозреваемыми заговорщиками. Анна Машкевич не проходит по делу как подозреваемая и не была допрошена.

Также сообщается, что ранее судья Джон Зани отклонил ходатайство подсудимого о приостановлении дела. Адвокат Анны Машкевич заявил, что дело является предвзятым и предназначено только для того, чтобы повысить репутацию в контексте расследования коррупции.

«Адвокат Анны Машкевич Дэвид Уиттакер утверждал, что его клиент хотел выполнить приказ SFO и подготовила большую часть материалов в кратчайшие сроки. Другой из ее адвокатов решил не представлять все запрошенные документы, поскольку они выходили за рамки диапазона дат. Как только Машкевич сообщили о предъявленном ей обвинении, она наняла третьего адвоката, который немедленно отправил оставшиеся документы», — следует из сообщения.

Холл заявил, что «немыслимо», что адвокат Машкевич скрыл некоторые документы без ее согласия.

«Невыполнение приказа SFO влечет за собой тюремное заключение сроком до шести месяцев или штраф. Судья должен вынести свое решение 30 января», — резюмируется в сообщении.

Напомним, в 2013 году агентство по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) возбудило уголовное расследование в отношении ENRC в связи с обвинениями в мошенничестве, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением месторождений в Казахстане и Африке. Компания провела внутреннее расследование, которое было поручено юридической Dechert. В результате, юристы Dechert нашли доказательства коррупции, незаконного присвоения $35 млн и уничтожения документов с целью скрыть преступления.

Разразившийся скандал вынудил ENRC уйти с LSE.

Позднее Eurasian Resources Group (ERG) выкупила корпорацию ENRC и вывела ее из статуса публичной компании, учредив ТОО «Евразийская Группа» для управления своими казахстанскими активами. ERG принадлежат рудники феррохрома, алюминия, железной руды в Казахстане, месторождения меди и кобальта в Африке и железорудные рудники в Бразилии.

16 июня 2019 года МИА КазТАГ со ссылкой на Financial Times сообщало, что SFO ведет расследование в отношении дочери Александра Машкевича Анны Машкевич по обвинению в коррупции.

28 ноября сообщалось, что Анна Машкевич не смогла обжаловать обвинение в непредоставлении документов, необходимых британскому SFO для расследования деятельности ENRC.

Zonakz.net, 28.11.2019, «Дочь Машкевича не смогла обжаловать предъявленное обвинение»: Дочь основателя ENRC Александра Машкевича Анна Машкевич не смогла обжаловать обвинение в не предоставлении документов, необходимых британскому отделу по борьбе с крупным мошенничеством для расследования деятельности ENRC, сообщает Financial Times.

«Дочь одного из основателей-олигархов ENRC не смогла получить разрешение на обжалование решения об обвинении против нее, выдвинутым отделом по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) на слушаниях в Верховном суде. (…) В июне SFO обвинило Анну Машкевич, директора лондонской компании ALM Services UK и дочь Александра Машкевича в том, что она не представила документы, требуемые согласно так называемому уведомлению по разделу 2. Агентство требовало предоставить документы, которые бы способствовали расследованию деятельности ENRC, длящемуся уже шесть лет», — говорится в сообщении.