США предлагают $5 млн за голову «вора в законе» Коли Киргиза

Камчибек Кольбаев – крупнейший наркобарон на постсоветском пространстве.

Власти Соединенных Штатов обещают выплатить вознаграждение в пять миллионов долларов за информацию, которая позволит арестовать вора в законе из Киргизии Камчибека Кольбаева (прозвище Коля-Киргиз). Его обвиняют в наркоторговле, торговле людьми и других преступлениях, передает Newsru.

» Госдепартамент США объявляет об увеличении вознаграждения до $5 млн за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Камчибека Кольбаева и/или за информацию, которая поможет нарушить финансовые потоки преступной организации Кольбаева», — сообщил представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс. Ранее вознаграждение за информацию о Кольбаеве составляло 1 млн долларов.

Госдепартамент уточняет, что в 2000 году Кольбаев был осужден за покушение на убийство своего бывшего босса в криминальной группировке и убийство еще двух человек. За эти преступления он был приговорен к 25 годам лишения свободы, но, отсидев шесть лет, сбежал из тюрьмы.

В 2007 году Государственный департамент США охарактеризовал Кольбаева как «лидера самой влиятельной преступной группировки» в Киргизии. А 23 апреля 2008 года, как отмечает Госдепартамент, Кольбаев был «коронован» в Москве.

Кольбаев стал первым киргизским «вором в законе». В «коронации» Коли-Киргиза участвовали самые влиятельные на тот момент лидеры «русской мафии» — воры в законе Вячеслав Иваньков по кличке Япончик и Аслан Усоян по кличке Дед Хасан.

По другим данным, «коронация» состоялась еще в 2006 году. Причем в МВД Киргизии тогда рассчитывали, что в новом статусе Кольбаев поможет силовикам «навести порядок» в криминальном мире. «Это первый вор из киргизов, который вообще стал вором в законе, — сказал ИА Regnum глава МВД Киргизии Мурат Суталинов. — Теперь, я думаю, что в преступном мире Киргизии в определенной мере произойдет стабилизация — будет меньше беспредельщиков и отморозков. Камчи Кольбаев, наверное, будет придерживаться старых воровских понятий, там есть определенные элементы справедливости: «не убивать, не грабить слабых, не проливать человеческую кровь». Поэтому с отморозками и беспредельщиками в стране будет покончено. Сейчас в Киргизии есть одно преступное сообщество — то, что сидит по «зонам» и находится на свободе. Это чисто уголовный мир, который есть во всех странах, в том числе и в США. В этом мире есть обязательно лидеры — теперь у них новый лидер Камчи Кольбаев».

После того как Кольбаев обрел «воровской» статус, он начал собирать дань с киргизских бизнесменов в Москве. Так, вымогая деньги, люди Коли-Киргиза избили продавцов киргизских торговых точек на строительных рынках в Строгино и Мытищах. По словам пострадавших, их земляки от имени нового «криминального короля Кыргызстана Камчы Кольбаева собирали дань родине с московских бизнесменов», угрожая расправой над оставшимися в стране родственниками.

Также сообщалось о задержании в Москве выходцев из Киргизии, которые требовали деньги у земляков-таксистов. Подозреваемые представлялись «людьми Кольбаева», а за отказ отдавать деньги устраивали показательные избиения непокорных в лесу.

В 2012 году спецслужбы США включили Кольбаева в список семи крупнейших наркобаронов в мире. В 2017 году власти США внесли в «черный список» имена 10 криминальных «авторитетов» из стран бывшего СССР, в числе которых был и Кольбаев. В случае обнаружения собственности лиц из «черного списка» на территории США она подлежит аресту.

По данным Минфина США, Кольбаев, который входит в международную преступную группировку «Братский круг», занимается взяточничеством, торговлей людьми, а также другой преступной деятельностью. В 2018 году ОПГ Кольбаева, по данным правоохранительных органов Киргизии, насчитывала 424 участника.

8 декабря 2012 года Кольбаев был эстрадирован из ОАЭ, после чего арестован по обвинениям в похищении человека, разбое, создании преступного сообщества, незаконном обороте оружия и наркотиков. Однако в ходе судебного разбирательства свидетели и потерпевшие стали отказываться от данных ранее показаний против вора в законе. 18 октября 2013 года судья Первомайского райсуда Киргизии А. Боромбаев приговорил Кольбаева к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества с содержанием в колонии строгого режима. Вторая инстанция смягчила приговор до трех лет лишения свободы. Верховный суд республики оставил это решение в силе.

Камчибек Кольбаев был снова задержан сотрудниками правоохранительных органов 22 октября 2020 года в Бишкеке. Ему предъявили обвинение по ст. 249 УК Киргизии (создание и участие в преступной организации). Суд заключил его под стражу в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности, однако вскоре Кольбаева перевели в исправительную колонию N 47 в связи с состоянием здоровья.

В отношении Кольбаева расследуется еще одно уголовное дело — по факту легализации преступных доходов в сумме более 250 млн сомов (2,9 млн долларов). Родственники Кольбаева внесли на депозитный счет государства 49,6 млн сомов (около 577 тысяч долларов).

24 февраля Первомайский районный суд Бишкека продлил срок содержания под стражей Кольбаева до 22 марта. А уже 2 марта судебная коллегия Бишкекского городского суда изменила ему меру пресечения на подписку о невыезде. В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии уверяют, что Кольбаев не сможет выезжать за пределы города Чолпон-Ата в Иссык-Кульской области.

Посол США в Киргизии Дональд Лу во время недавней встречи с руководством ГКНБ сказал об обязательстве США «поддерживать усилия правоохранительных органов Киргизии по расследованию и привлечению к ответственности Кольбаева».

24 февраля США назначили вознаграждение в 1 млн долларов за информацию о разоблачении преступной группировки Кольбаева, сообщила пресс-служба американского посольства в Бишкеке. По данным пресс-службы, США продолжат поддерживать борьбу с коррупцией и организованной преступностью в Киргизии и во всем мире.

«США признают дестабилизирующее влияние коррупции во всем мире и сделали борьбу с коррупцией своим приоритетом. Правительство США конфисковало и успешно вернуло пострадавшим странам коррупционные доходы в размере более одного миллиарда долларов. Только в 2020 году США публично назвали имена 41 коррумпированного чиновника иностранных государств, отказав им и их семьям в доступе в Соединенные Штаты, включая бывшего замглавы Таможенной службы Киргизии Раимбека Матраимова, арестованного по обвинению в коррупции и легализации преступных доходов», — отметили в пресс-службе.

В Госдепартаменте США в связи с пятикратным увеличением вознаграждения отмечают, что выплата денег за информацию о Кольбаеве предлагается в рамках «Программы вознаграждений за помощь в борьбе с транснациональной организованной преступностью» (TOCRP). Более 75 криминальных авторитетов и наркобаронов были привлечены к ответственности в рамках этой программы и аналогичной программы выплаты вознаграждений за помощь в борьбе с наркомафией (NRP), реализуемой с 1986 года. За прошедший период Госдепартамент выплатил суммарно 130 млн долларов в качестве вознаграждения за информацию о международных преступниках.