Ксенія Мішина вперше заговорила хорватською мовою

Ксенія Мішина, яка є справжньою зіркою серіалу “Кріпосна”, вперше заговорила хорватською мовою. Акторка похизувалась, що зараз вона знаходиться у східноєвропейській країні. Разом з коучем жінка вивчає у Хорватії мову. Також Ксенія Мішина розсекретила, що знання хорватської для неї є важливими, адже акторка отримала роль в новому фільмі.

В Instagram-stories кохана Олександра Еллерта прочитала фрази хорватською мовою. Саме їх акторка повинна вивчити. Ксенія Мішина повідомила, що вже встигла познайомитися з акторами та режисерами. Вона побувала на продакшені й поділилась своїми враженнями.

За словами жінки, Ксенія отримала величезне задоволення від знімального майданчика. Проте, акторка заявила, що їй дуже важко вивчати абсолютно чужу мову. Ксенія Мішина зізналась, що не знає, як їй вивчити 37 діалогів хорватською. Проте, жінка не засмучується та багато старається.

Також не так давно відома акторка розсекретила причину сварок зі своїм коханим. За словами Ксенії Мішиної, вона не вміє довго ображатися на Олександра. А ще закохані дуже швидко знаходять компроміс.

: wona.com.ua

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