В России в космос запустят бумажные блины в честь 60-летия полета Гагарина

К 60-летию полета первого космонавта Юрия Гагарина в космос запустят бумажные блины. Об этом рассказал изданию «Подъем» глава Звездного городка Евгений Баришевский.

«Я не должен всех секретов раскрывать, но это бумажный блин, символ масленицы, запускается на одном шаре», — объяснил он.

По словам Баришевского, эта традиция существует уже семь лет, обычно блины запускают дети космонавтов.

Он также добавил, что есть и другое возможное мероприятие — крестный ход на парапланах.

«Я знаю, что есть инициативная группа, они к нам обращались. Они хотят, чтобы этот полет как-то высоко прозвучал, поэтому хотят его посвятить 60-летию полета. Есть согласованные мероприятия, есть те, которые к нам хотят примазаться», — пояснил он.