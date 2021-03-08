Идея телешоу со «скопинским маньяком» поставила вопрос о цензуре на ТВ

Откровения вышедшего на свободу скопинского маньяка не будут показаны по ТВ. Российские каналы наотрез отказались признаваться, что вели переговоры с отсидевшим 17 лет извращенцем об эксклюзивном интервью за миллионный гонорар.

Здравый смысл вроде бы восторжествовал. Поразительно то, что в нашей стране никого не удивила сама возможность трансляции такого ток-шоу. Да ещё и накануне 8 марта.

Блогер, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян давно выступает за закрытие подобных программ, причиняющих моральный и нравственный вред россиянам.

Все началось с того, что общественный деятель вступился за честь Наташи Королевой, чью личную жизнь рассекретили на ТВ, теперь он добивается закрытия всех подобных хайповых шоу.

Ликвидация Дома-2, просуществовавшего на голубом экране 16 лет, один из результатов его деятельности. А ведь были ещё и народные петиции, требовавшие введение цензуры.

— Вадим, никакие тайны селебрити не могут сравниться с откровениями скопинского маньяка, которое наверняка показали бы, если бы не мгновенная негативная реакция общественности. В этом случае вы за цензуру?

— Как правило, я против цензуры, но что касается треш-контента и приглашения в эфир людей, в отношении которых есть достаточные основания полагать, что они причастны к совершению тяжкого преступления, то здесь я за жесткие, махровые запреты. Давайте зафиксируем, что именно является той гранью, за которую нельзя переступать.

— Так может быть эту программу со скопинским маньяком никто не захотел бы смотреть?

— Отнюдь. Смотреть обязательно стали бы. Наших зрителей уже подсадили на эту гадость. Но имеет ли телевидение моральное право опускаться до подобных эфиров? По крайней мере, на федеральных каналах точно нужно вводить запрет на демонстрацию подобных сюжетов.

— И как? Каким образом? Принимать закон в Госдуме?

— На мой взгляд, статью о запрете цензуры следует вообще изъять из Конституции. Я думаю, стоит готовиться ко второму пакету поправок в Основной Закон в этом плане. В частности, и по поводу цензуры тоже. Думаю, что в какой-то мере цензура на федеральных СМИ должна выходить на передний план. Для этого не нужно вводить ее в масштабах всей страны. Но каждое СМИ должно задуматься над тем, какой контент оно распространяет. Руководству же федеральных телеканалов, безусловно, необходимо закрыть шоу, которые уродуют эфиры, начать хотя бы с того, чтобы не приглашать на них преступников и насильников.

— Думаете, если программы с откровениями маньяков закроют, то таких как этот Виктор Мохов станет меньше?

— Я уверен, что если подобные шоу закроют на федеральных телеканалах и они уйдут на частные, то нравственность нашего общества изменится. Все вокруг начнёт стремительно меняться. Ведь люди смотрят преимущественно федеральное ТВ. А если эти ужасные шоу перейдут на нишевые, то у них резко просядут рейтинги и скоро их все забудут, как страшный сон.