Замдекана МГУ назвала активистов университета «западными либерастами»

«Инициативная группа МГУ» опубликовала в своей группе в Facebook запись, на которой, как утверждают сами активисты, заместитель декана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ называет их «западными либерастами». На пост обратила внимание «Медиазона».

«Вы слышали про „Инициативную группу“? <…> А вы почитайте про них. Как они ректора матом кроют. <…> Задницу поднимите, почитайте, что они вытворяют в университете. Они ногой дверь открывают. Они, так сказать, против страны, против университета, против любого начинания, которое на пользу стране. Это западные либерасты. Понимаете? Которых подкармливает запад. Им там дают какие-то крохи, объедки какие-то. И вот они за эти объедки хрюкают здесь, ползают и гадят постоянно», — говорит на записи женщина.

В начале записи она призывает написать комментарий на странице активиста Ивана Шматина и тем самым подключиться к «борьбе» против него. В декабре 2020 года деканат заставил молодого человека написать объяснительную за пост в соцсети «ВКонтакте», в котором говорилось об отсутствии практикумов на одном из курсов.