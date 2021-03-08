Будущий глава ФСБ Сергей Королёв «работал в ЧОПе, охранявшем фирму «Мебель-Маркет», где Анатолий Сердюков был замом директора»

Несколько дней назад стало известно, что ещё 24 февраля 2021 года Владимир Путин назначил на должность первого заместителя директора ФСБ России Сергея Королёва, который до этого был руководителем службы экономической безопасности на Лубянке.

Эксперты, например, профессор ВШЭ Николай Петров, полагают, что повышение Королёва – это очередной шаг в переформатировании высшего звена «силовиков», имея в виду приход так называемых технократов.

Наиболее ярко этот тренд, по версии Петрова, проявился в Генпрокуратуре, где на смену «клану Чаек» поставлен «энергичный и эффективный» Игорь Краснов – человек из другого ведомства (СКР), не отягощённый грузом многолетнего участия в прокурорских интригах. Во всяком случае, со стороны может показаться именно так.

«Сергей Королёв – один из самых влиятельных чекистов. Амбициозный генерал, имеющий репутацию «технократа», последовательно возглавлял два самых могущественных подразделения ФСБ: Управление собственной безопасности и Службу экономической безопасности. Он курировал уголовные дела против губернаторов, при его участии завершился аппаратный разгром конкурентов Лубянки из МВД. Сейчас Королёв делает новый шаг к вершинам иерархии спецслужб.

Назначение генерал-полковника ФСБ Сергея Королёва на пост первого заместителя директора спецслужбы – вполне в рамках лубянской аппаратной логики. Королёв переходит на чекистский пост № 2 с позиции руководителя Службы экономической безопасности (СЭБ) – одного из важнейших подразделений ФСБ. Кресло руководителя СЭБ часто становится трамплином к высшей власти на Лубянке. В 1999 году на пост первого замдиректора ФСБ перешел тогдашний начальник «экономического департамента» Николай Патрушев (чтобы через несколько месяцев возглавить ФСБ). А в 2008 году директором ФСБ стал другой руководитель СЭБ – Александр Бортников.

Сергей Королёв родился в 1962 году. О его молодости известно крайне мало. Начало карьеры Королёва в силовых структурах тесно связано с бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым. В 90-е годы Королёв работал в ЧОПе, охранявшем фирму «Мебель-Маркет», где Сердюков был заместителем директора. В начале 2000-х Королёв начал работать в СЭБ УФСБ Санкт-Петербурга. После 2004 года он перешёл в действующий резерв Федеральной налоговой службы, которую возглавлял Сердюков. В 2007 году Сердюкова назначили министром обороны, а Королёв стал его советником. В Минобороны Королёв курировал ГРУ. В 2011 году (по другим данным в 2012-м) Королёв возглавил управление собственной безопасности ФСБ.

В докладе Центра «Досье» «Лубянская Федерация» отмечается, что Сергея Королёва причисляют к окружению бывшего родственника Сердюкова, экс-премьера Виктора Зубкова. Королёв близок к братьям Ротенбергам и директору ФСБ Александру Бортникову, а также связан с Маратом Медоевым, фигурировавшим в расследованиях о связях ФСБ с похоронной мафией. Интересно, что отец Марата Медоева — выходец из спецназа ФСБ генерал-майор Игорь Медоев — тоже связан с Сердюковым. Он был его советником в ФНС и в Министерстве обороны. По данным «Новой Газеты», Королёв является крестным отцом Марата Медоева.

Всплывает имя Королёва и в громком деле о российской мафии в Испании. По данным СМИ, в 2007 году Королёв, являвшийся тогда советником министра обороны, общался с лидером Тамбовско-Малышевской ОПГ Геннадием Петровым и его сыном Антоном – якобы голос Королёва есть в прослушках телефонных переговоров российских мафиози. В частности, Петров настойчиво приглашает человека, предположительно являющегося Сергеем Королёвым, на празднование своего юбилея и получает ответ: «Буду обязательно!».

Пост главы Управления собственной безопасности ФСБ стал фундаментом для будущего могущества Королёва. Полномочия УСБ выходят далеко за рамки борьбы с коррупцией и прочей преступностью внутри ФСБ. Как отмечается в докладе Центра «Досье» «Лубянская Федерация», УСБ во многом «выполняет задачи по ручной настройке экономической и политической систем России». Именно УСБ участвует в делах против губернаторов, мэров и высокопоставленных силовиков из конкурирующих с ФСБ ведомств. Также УСБ курирует работу управления «М» ФСБ, занимающегося контрразведывательным обеспечением остальных силовых ведомств, в том числе вечного конкурента чекистов – МВД.

В состав УСБ входит и так называемая Шестая служба, неофициально прозванная «сечинским спецназом». Шестая служба была создана в середине 2000-х по инициативе Игоря Сечина, в то время занимавшего должность заместителя главы администрации президента и курировавшего силовой блок. «Шестёрка», по данным Центра «Досье», отличалась значительной автономностью и часто выполняла функции элитного «спецназа» при исполнении наиболее деликатных поручений руководства страны (например, в случае с арестами губернаторов).

В период руководства УСБ Королёвым Шестая служба осуществляла оперативное сопровождение дел губернатора Кировской области Никиты Белых, губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и губернатора Коми Вячеслава Гайзера. Также Шестая служба провела операцию по разгрому своего конкурента – Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУЭБиПК МВД (и лично тогдашнего руководителя ГУБиПК, неуёмного молодого генерала-провокатора Дениса Сугробова – прим. «Компромат-Урал»).

В 2016 году УСБ во главе с Королёвым начала масштабные антикоррупционные проверки в другом влиятельном чекистском подразделении – Службе экономической безопасности. В результате этих проверок свои посты покинули глава СЭБ Юрий Яковлев и глава управления «К» СЭБ ФСБ (занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы) Виктор Воронин.

Главным итогом чисток стал новый шаг личной экспансии Сергея Королёва – он был назначен главой СЭБ. Управление «К» возглавил бывший руководитель Шестой службы УСБ Иван Ткачёв. Освободившееся место главы УСБ планировал занять другой влиятельный лубянский генерал, Олег Феоктистов, являвшийся заместителем Королёва в УСБ. Однако, по данным источников РБК, Королёв не допустил переход Феоктистова на вакантную должность, так как Феоктистов не «является человеком из команды Королёва» и «у Королёва и Феоктистова были сложные отношения». Главой УСБ стал Алексей Комков, назначение которого «пролоббировал» Королёв.

Вскоре заместителем Королёва в СЭБ назначили его бывшего сослуживца по УСБ Сергея Алпатова, возглавлявшего управление «М». «Коммерсант» пишет, что в период руководства управлением «М» генерал Алпатов инициировал дело экс-главы ФСИН Александра Реймера, курировал расследование фактов коррупции в ФТС, поимку «полковника-миллиардера» Дмитрия Захарченко из ГУЭБиПК.

Вполне вероятно, что именно Алпатов будет назначен на место главы СЭБ вместо Королёва. По данным источников «Коммерсанта», Алпатов руководит сейчас СЭБ с приставкой врио, «однако, по неподтвержденным данным, его официальное утверждение президентским указом — это лишь вопрос времени», — подытоживает «МБХ.Медиа».

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