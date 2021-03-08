Названо сім попереджувальних симптомів жирової хвороби печінки

Жирова хвороба печінки буває алкогольної (AFLD) і неалкогольної (NAFLD). Як випливає з назви, AFLD розвивається через вживання великої кількості спиртного. NAFLD, у свою чергу, пов’язана з надмірною вагою.

Як правило, неалкогольна жирова хвороба печінки на ранніх стадіях протікає безсимптомно. Ознаки недуги часто проявляються, коли орган вже пошкоджений. Згідно з даними Penn Medicine, вони стають очевидні, якщо захворювання переходить в неалкогольний стеатогепатит.

Відзначається, що це більш серйозна форма хвороби. Вона здатна викликати печінкову недостатність, а також рак печінки, пише Express. Симптоми неалкогольного стеатогепатиту включають в себе:

нудота;

втрату апетиту;

жовту шкіру і білок очей (жовтяниця);

свербіж;

набряк;

кровотеча в шлунково-кишковому тракті;

загальмованість мислення.

Діагностика неалкогольної жирової хвороби печінки

Лікарі можуть поставити діагноз на основі результатів спеціального аналізу крові. При цьому не завжди він показує наявність недуги. Підтвердити захворювання здатне ультразвукове дослідження.

Лікування захворювання

Спеціального лікування неалкогольної жирової хвороби печінки, з яким би погодилися всі лікарі, немає. Однак медики сходяться на думці, що в першу чергу варто змінити спосіб життя.

Зокрема, пацієнтам рекомендують зайнятися спортом і скинути зайву вагу. За даними British Liver Trust (BLT), це здатне зменшити кількість жиру в печінці. Крім цього, необхідно лікувати супутні недугу хвороби і проблеми зі здоров’ям. Йдеться про діабет, високий рівень кров’яного тиску і холестерину.

: ukrhealth.net

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.