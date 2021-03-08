Кто покрывает контрабандиста Альперина?

Сложно поверить, но за несуществующий товар, который лежит на несуществующем складе, в течении трех лет государство возвращало вполне настоящие миллионы.

И даже когда Альперин был арестован НАБУ и сидел в электронном браслете, денежки из бюджета текли в его карман. Как так? А все просто.

Алгоритмы проверок этих субъектов Одесской налоговой писались юристами Альперина для того, чтобы Одесский суд их признавал недействительными.

На радость налоговой которая опираясь на эти решения деньги и возвращала. За три года успели украсть 380 млн., а 670 НАБУ заблокировало на счетах казначейства.

Но самое мутное в этой истории это факт клонирования дела НАБУ в ДБР. Подробности и факты в видео.