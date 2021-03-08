В ОП предлагали Бурбе должность посла в обмен на обещание не сотрудничать с Bellingcat по «делу вагнеровцев»

Позорная Зе-власть сейчас пребывает “накануне грандиозного шухера”…

Василий Бурба, возглавлявший Главное управление разведки Минобороны в 2016-2020 годах, торговался с Офисом Президента из-за имеющихся у него данных о сорванной операции с задержанием «вагнеровцев».

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

«О панике, охватившей офис президента в ожидании премьеры, свидетельствует не только история с Василием Бурбой, возглавлявшим ГУР МО в 2016-2020 годах. Пригрозив уголовным преследованием за разглашение государственной тайны, если тот будет сотрудничать с Bellingcat, и одновременно поманив должностью посла в Австралии — если откажется, Бурбу в феврале показательно выселили с госдачи в Конча-Заспе», — отмечается в материале Владимира Кравченко.

Указанную госдачу руководителю ГУР МО предоставил пятый президент Петром Порошенко «за спецоперацию против одного из агентов влияния России (страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18) в украинских СМИ, после которой тот вынужден был покинуть Украину».

«При этом, как сообщают источники ZN.UA на Банковой, сам Бурба до недавнего времени торговался с ОП, претендуя на должность главы НАБУ и уверяя, что американцы его поддержат. В трудоустройстве «демчине от ГУР» у Зеленского отказали. В ОП на шантаж не пошли, но тревога осталась», — уверен журналист.

В общем, позорная Зе-власть сейчас пребывает “накануне грандиозного шухера”…

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