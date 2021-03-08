В Минске на студенческой конференции задержали более 20 человек

В Минске (Беларусь) вечером 5 марта силовики ворвались на учредительную конференцию «Лиги студенческих об’соединений» (LiSA). Они задержали 22 человека.

Об этом сообщает белорусское «Радио свобода».

«В пятницу около 18:30 неизвестные в масках пришли на учредительную конференцию Лиги студенческих объединений, которая проходила в бизнес-клубе «Imaguru». Среди участников мероприятия были члены основного состава Координационного совета Андрей Егоров и Виталий Рымашевский», — говорится в сообщении.

На учредительной конференции LiSA планировалось провести выборы руководства, принять программы действий, обсудить планы организации, выслушать лидеров местных студенческих организаций.

Отмечается, что после вторжения силовиков, участников конференции вывели из здания, посадили в автозак и увезли. Среди них был также журналист Артем Лява, который готовил материалы с мероприятия.

«Мы не понимаем, когда и чем это закончится. Мы расцениваем произошедшее как силовой захват, не имеющий под собой законных оснований. Это новая волна репрессий, маски-шоу в офисах, цель которого — запугивание и ликвидация всех активных и свободомыслящих людей», — заявила основательница бизнес-клуба «Imaguru» Татьяна Маринич.