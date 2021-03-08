19-летний россиянин убил подругу 15 ударами ножа из-за денег на наркотики

В Новосибирске 19-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве своей 17-летней подруги. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 7 марта в квартире было обнаружено тело потерпевшей 2004 года рождения с множественными ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело. В результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался сожитель погибшей. Он скрылся с места преступления. Вскоре полицейским удалось выяснить, что молодой человек находится в Кемерово. Там его задержали и в настоящее время везут к следователю.

Подозреваемый нанес подруге 15 ударов ножом, забрал деньги, а потом на такси уехал из Новосибирска к другой девушке. По пути машина попала в аварию. Молодой человек автостопом добрался до Кемерово. К тому моменту полицейские нашли его новую подругу, по их указанию она назначила подозреваемому встречу в торговом центре, где его и задержали, сообщает Telegram-канал Mash. Как говорят знакомые погибшей, молодой человек убил ее из-за наркотиков — ему нужны были на них деньги, уточняет Telegram-канал HUE.