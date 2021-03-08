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Умер бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев

08.03.2021

Умер бывший генеральный прокурор СССР, почетный работник прокуратуры России Александр Сухарев. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета

«Это невосполнимая утрата для всех нас – учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича. Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сухарев занимался и научной деятельностью — он был автором более 120 научных работ, в том числе книги «Наш народный суд». Он также занимал должность главного редактора Российской юридической энциклопедии, изданной в 1999 году.

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