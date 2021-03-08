Поліція Київської області зловила шахраїв, які забрали у 80-річної бабусі значну суму грошей

До поліції звернулась 80-річна жителька села Тараща Білоцерківського району Київської області із заявою, що їй зателефонував чоловік, представився її сином і попросив гроші на лікування. Бабуся повірила і віддала всі заощадження, які збирала кілька років.

У Київській області були затримані шахраї, які виманювали у довірливих людей гроші. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України напередодні.

Поліцейські зробили ряд заходів, і завдяки старанням і професіоналізму встановили причетних до злочину осіб. Ними виявилися жителі Київської області. Один зі злочинців вже знаходився в розшуку за аналогічні злочини.

“За місцем проживання шахраїв зробили обшук, в ході якого вилучили гроші, а також автомобіль, на якому переміщалася група. Затриманих доставили в ізолятор тимчасового утримання і вручили підозру по ч.3 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Поліцейські також перевіряють причетність затриманих до аналогічних злочинів на території Київської області. Найімовірніше, це далеко не єдиний випадок”, – йдеться в повідомленні.

: aspi.com.ua

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