Пьяные россияне попытались угнать машину скорой помощи и избили водителя

Жители Москвы попытались угнать машину скорой помощи, которая прибыла на их вызов, и избили водителя автомобиля. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, компания отдыхала в одной из квартир, а затем продолжила делать это на лестничной площадке у лифта. Один из пьяных мужчин поранился, после чего его друзья вызвали скорую.

Когда врачи приехали на вызов, мужчины начали торопить их. Они принялись стучать по дверям лифта с медиками, который в итоге застрял. Тогда дебоширы спустили пострадавшего вниз и стали заставлять водителя отвезти их в больницу. Однако он отказал, после чего злоумышленники избили его и попытались угнать машину скорой помощи.

12 января мужчина в неадекватном состоянии напал с ножом на полицейских, прибывших по вызову врачей скорой помощи в московскую квартиру. Он агрессивно себя вел по отношению к медикам и соседям и не реагировал на предупреждения, угрожал убийством. Полицейские применили табельное оружие, нападавший скончался на месте от полученного ранения.