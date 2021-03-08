Совладелец «Цитруса» требует запретить Корбану распоряжаться его частью имущества

Совладелец «Цитруса» Григорий Топал требует запретить Геннадию Корбану распоряжаться своей долей в ООО «ЗТ-Инвест». Как выяснила редакция 368.media , соответствующий иск подан в Хозяйственный суд Одесской области.

В компании сообщили, что Корбан скрытым путем приобрел 50% только в компании «ЗТ-Инвест», при этом совладелец «Цитруса» уже подал иск в суд о пересмотре законности такого приобретения.

Согласно ему, компания «ЗТ-Инвест» якобы не влияет на операционную деятельность и оборотные активы группы. Кроме того, владельцем 50% предприятия остается собственник «Цитруса» Григорий Топал.

По данным единого реестра, по состоянию на 2 марта учредителями ООО «Цитруса» указаны Топал и Корбан с долями в 50%. В то же время конечными бенефициарами числятся Топал и Дмитрий Зинченко. Корбан был внесен в реестр как учредитель вместо Зинченко 25 февраля, свидетельствуют данные Opendatabot.

В суде «Цитрус» требует признать недействительным акт приема-передачи доли в компании между Зинченко и Корбаном, а также отменить государственную регистрацию изменений в реестре. Для обеспечения иска проситель требует наложить арест на долю Корбана и запретить ему ей распоряжаться.