Цель — Ахметов. Почему экс-министра транспорта Рудьковского обвинили в похищении нардепа от “Слуги народа”

Офис генпрокурора и СБУ на днях объявили о раскрытии резонансного дела. Которое расследовалось с 2012 года и пережило шестерых генпрокуроров — от Виктора Пшонки до Руслана Рябошапки.

Речь идет об истории почти девятилетней давности — похищении Олега Семинского, ныне депутата от партии “Слуга народа” , а тогда — совладельца компании ”Нефтегаздобыча” (ныне принадлежит Ринату Ахметову).

Его партнерами по бизнесу были весьма известные люди — депутат от “Партии регионов” Нестор Шуфрич и экс-министр транспорта Николай Рудьковский. Последнему сегодня, 3 марта, вручили подозрение в аэропорту Борисполь. Его назвали заказчиком похищения.

До этого бывший министр, как уже рассказывала “Страна”, с 2018 года сидел в российской тюрьме — за то что в 2014 году бросался камнями в российское посольство. Потом вернулся в Украину. И теперь, на родине, может попасть за решетку снова.

Вопрос в том, что Семинский уже очень давно обвинял Рудьковского в своем похищении. И не только его. Почему дело начали раскручивать именно сейчас — разбиралась “Страна”.

Что заявляют правоохранители и Рудьковский

Историю с похищением расследовали с 2012 года. Именно тогда пропал Олег Семинский. Искали его три года. Пока следователь Генпрокуратуры Дмитрий Сус в 2015 году не обнаружил пленника в одном из киевских особняков по улице Курортной.

Потерпевший вспоминал, что за три года пыток похудел со 102 до 62 килограммов.

По версии, которую прокуроры и СБУ озвучили на днях, заказал преступление бывший бизнес-партнер Семинского — нардеп нескольких созывов и экс-глава Минтрансвязи. Фамилию следствие не озвучило, но под это описание подходит исключительно Николай Рудьковский.

Мотивом преступления в Офисе генпрокурора назвали “перераспределение доходов и акций “Нефтегаздобычи” между ее бенефициарами”.

“К совершению преступления он привлек группу исполнителей, в том числе представителей криминального мира. Пострадавшего похитили 3 февраля 2012 года около 19.30 часов, инсценировав ДТП на улице Доватора в Киеве и незаконно удерживали в подвале более трех лет.

За это время суд по обращению родни признал его без вести пропавшим, правда потом решение пришлось отменить после экспертиз ДНК, подтвердивших его личность.

Семинского систематически пытали и требовали выплатить заказчику преступления несуществующий долг в $200 млн”, — сообщили Офисе генпрокурора.

Подозрение получили пять человек — по статьям 127 (пытки), 146 (похищение человека) и 189 (вымогательство). Проведено несколько десятков обысков у фигурантов дела.

Сам же Рудьковский назвал прозвучавшие обвинения неправдивыми. Также он напомнил, что почти весь последний год находился в Украине — и никто им всё это время официально не интересовался.

“Сообщаю, что я официально находился на территории Украины в течение последнего года. За это время органы следствия не интересовались мной, не было ни одного вызова на допрос или других обстоятельств, которые могли бы указывать на инициирование в отношении меня уголовного преследования…

Сомнения вызывает то обстоятельство, что распространение недостоверной информации началось именно в тот момент, когда я покинул территорию Украины для отдыха”, — написал экс-нардеп в Фейсбуке.

Сегодня же, после возвращения с отдыха, Рудьковский опубликовал фото со своей мамой, но факт получения “пидозры” не прокомментировал.

Также еще 2 февраля суд арестовал акции “Нефтегаздобычи”, принадлежащие брату Рудьковского — Сергею. Это пакет в 25%. Остальное принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова, который, собственно, и купил ее вскоре после похищения Семинского в 2012 году.

“Загнать под шконку Ахметова”

О том, что эта история не нова, написал недавно в Фейсбуке журналист Владимир Бойко.

По его словам, похитители были известны еще в 2015 году. Некоторые из них уже покинули этот мир. Например, Артем Бирюк, который был застрелен во время конфликта с атошником в июне 2016 года. А водитель “Мазды”, таранившей авто Семинского при похищении, успел до осуждения умереть от передозировки наркотиками.

Руководили их группой, как пишет Бойко, известный авторитет Юрий Ериняк по прозвищу Молдаван. “Страна” о нем уже рассказывала — этот человек, по нашей информации, помогал Зеленскому уладить конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Вторым организатором, как тогда установило следствие, был Рафаил Салаватов, которого сам похищенный Семинский называл “киллером Ахметова”.

Тогда же, шесть лет назад, под стражу взяли Молдавана, но потом суд отпустил его на свободу. Сейчас этот человек, по мнению Бойко, находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Туда же, по данным журналиста, летал сейчас и Рудьковский.

Бойко напомнил, что дело активно расследовалось при Порошенко и Луценко, однако потом было спущено на тормоза. Сейчас же, как считает Бойко, его активизировали с целью “загнать под шконку” нынешнего владельца “Нефтегаздобычи” Рината Ахметова.

“Сейчас оно (дело о похищении Семинского — Ред.) активизировалось исключительно с целью загнать под шконку Рината Леонидовича. Куратором кампании по преследованию Ахметова является секретарь СНБО Алексей Данилов, вопрос согласован с посольством США”, — пишет Бойко.

Порошенко, Ахметов и “Нефтегаздобыча”

Отметим, что дело по похищению Семинского действительно активно расследовалось при Порошенко.

О внимании к этому вопросу лично экс-президента рассказывал летом 2019 года и бывший глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко.

В рамках расследования похищения Семинского прокуратура через суд арестовала активы “Нефтегаздобычи”. Но в апелляции этот арест удалось отменить. Тогда, как вспоминал Чернушенко, его вызвали в администрацию президента и от имени Порошенко “настоятельно порекомендовали” оставить арест в силе.

О причинах интереса Порошенко к судьбе “Нефтегаздобычи” в свое время подробно рассказал экс-нардеп Александр Онищенко.

“Золотая скважина, которую отобрали у Порошенко. Эта компания принадлежала Николаю Рудьковскому и Нестору Шуфричу, когда она еще ничего не добывала. Порошенко был у них одним из партнеров, они его “выдурили”, начали бурить скважины и расширяться, нашли феноменальные залежи. В 2012 году Нестор Шуфрич и Николай Рудьковский очень удачно продали эту компанию Ринату Ахметову, сохранив за собой часть акционерных прав”, — заявлял Онищенко.

По его словам, став президентом, Порошенко поставил задачу вернуть себе “Нефтегаздобычу”, которая к тому времени была в собственности у Ахметова.

Тогда и всплыло дело Семинского. Именно его у Порошенко и использовали как инструмент для реализации этой задачи.

Однако структурам Ахметова регулярно удавалось снимать аресты со счетов компании в апелляционной инстанции, наложенные местными судами. По одной из версий, ключевую помощь в этом оказывал Антон Чернушенко, регулярно слушавший апелляции юристов ДТЭК на аресты скважин и счетов “Нефтегаздобычи” под прикрытием уголовного дела о покушении на Семинского.

Чернушенко аккуратно удовлетворял все апелляции в пользу ДТЭК. В июне 2015 года следователь Генпрокуратуры из так называемого “департамента Кононенко-Грановского” Дмитрий Сус зачитал “пидозру” судье Чернушенко — якобы за вынесение неправосудных решений и вмешательстве в автоматизированную систему при рассмотрении дел “Нефтегаздобычи”.

Однако уже в 2016 году баталии вокруг компании вдруг резко закончились.

Как утверждает Онищенко, “гонцы” Порошенко затребовали от Ахметова $200 млн откупных, чтобы оставить в покое “Нефтегаздобычу”. Потратив некоторое время на переговоры, стороны пришли к полюбовному соглашению. Компания осталась у Ахметова, который начал по разным вопросам очень тесно сотрудничать с тогдашним президентом.

Отметим, что и у Порошенко, и у Ахметова отрицают наличие подобных сделок.

В то же время очевидно, что как раз с того периода война вокруг “Нетегаздобычи” закончилась, а дело о похищении Семинского по сути похоронили.

Как вспоминал сам Семинский в одном из интервью, на встрече с тогдашним генпрокурором Юрием Луценко тот буквально отшил его словами: “Давай швидше, їду до президента”. Хотя ранее с экс-главой “Нефтегаздобычи” доверенный зам Луценко — Юрий Столярчук — “носился как с китайской вазой”.

Почему дело раскручивают сейчас? Не исключено, что с той же целью, что и при Порошенко, — создать проблемы для Ахметова.

Впрочем, сейчас олигарх считается вполне лояльным к Банковой. Но не исключено, что эту лояльность хотят усилить. Возможно, также играют роль и требования западных структур, которые хотят зачистить ключевые отрасли украинской экономики от конкурентов-олигархов.

Правда, непонятно, закончится ли это чем-то действительно серьезным. Судя по тому, что Рудьковский вернулся в Украину и отрицает свою вину, ситуация может закончиться так же, как и при Порошенко, — из-за сопротивления структур Ахметова дело будет спущено на тормоза. Особенно если с властями, так же как и при экс-президенте, удастся полюбовно договориться.

Дмитрий ВОЙКО

ukrrudprom.com