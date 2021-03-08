В Україні зірваний найбільший джекпот в історії лотерей

Сьогодні, 7 березня, в Україні зірвали найбільший джекпот за всю історію — понад 33 млн грн
Про це йдеться в повідомленні “Української Національної Лотереї” у Facebook, передає Depo.ua.
“Неймовірно пощастило онлайн-гравцю УНЛ. Він виграв найбільший джекпот України – 33 032 000 гривень”, — йдеться в повідомленні.
Новий джекпот на наступний розіграш стартує з 3 млн грн.
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