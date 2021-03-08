Ікони під штукатуркою: в стінах старої лікарні на Чернігівщині знайшли ікони (фото)

Образи ХІХ століття знайшли у стінах закинутої лікарні жителі села Нові Млини на Чернігівщині, коли почали розбирати стару будівлю на дрова. Приміщення лишалося порожнім більше 20 років, з того часу, як певну її частину знищила пожежа.

Про це розповіло Суспільне Чернігів.

Лікарню почали розбирати у січні аби привезти до ладу центр села. В одній із стін під штукатуркою побачили ікони. Нині, жителі збирають гроші на реставрацію образів.

Такі знахідки відбувається у селі вже не вперше. Раніше, будинок лікарні належав заможній родині. А самі ікони, ймовірніше походять з церкви, яку після окупації Чернігівщини більшовиками, розібрали на будматеріали.

: 0462.ua

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